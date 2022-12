Tamar Braxton et d’autres parlent du redémarrage de “The Surreal Life” de VH1

La vie surréaliste est de retour

L’expérience sociale originale des célébrités est de retour avec huit célébrités très différentes vivant ensemble pour une expérience unique qui met leurs tempéraments et leurs vulnérabilités à l’épreuve tout en les poussant à se démasquer de la manière la plus non filtrée et la plus imprévisible.

Le casting intrigant comprend Denis Rodman, Auguste Alsina, Tamar Braxton, Kim Cole, Daniels orageux, Malcolm au milieu étoile Frankie Munizactrice, mannequin et ancienne superstar de la WWE, CJ Perry, et maquilleuse/influenceuse Manny MUA.

Découvrez le premier aperçu ci-dessous:

Nous avons rencontré le casting super amusant qui a parlé de premières impressions, d’idées préconçues, de Dennis Rodman, euh, rod, et plus encore dans nos interviews que vous pouvez apprécier ci-dessous :

Jusqu’à présent, les téléspectateurs se sont tournés vers August, qui est apparemment apparu en tant que membre de la communauté LGBTQ + dans l’émission.

Le joueur de 30 ans a surpris les fans alors qu’il attribuait à un homme le mérite de l’avoir aidé à trouver “un amour qui semble sans limites”.

« Et puis qu’est-ce que tu sais ? L’amour est apparu, mais dans un Nouveau façon », a déclaré August à la caméra, avant d’amener et de serrer dans ses bras l’homme qui semble le rendre très heureux. “Je veux partager cela et vraiment honorer la personne que j’aime et qui m’aime en retour et qui m’apprend tant sur l’amour et la guérison”, a déclaré le chanteur. “Je veux faire ça devant le monde parce que cela défie toutes les constructions que l’on dirait que l’amour est censé être ou que l’amour devrait ressembler.”

Cette annonce intervient deux ans seulement après sa romance bourdonnante avec Jada Pinkett-Smith est devenu une obsession virale qui a engendré l’ère de l’enchevêtrement. Depuis lors, August n’a partagé aucune de ses relations, laissant les fans se demander ce qu’il a fait depuis cette montagne russe d’une romance.

Dans cet esprit, cette annonce d’Alsina a été une grande surprise pour les fans qui ont fait de son nom une tendance sur Twitter, certains soulignant qu’August n’a donné à son petit ami/partenaire romantique aucun type d’étiquette dans son annonce.

La personne qui lui a appris « tant de choses sur l’amour et la guérison » pourrait-elle être simplement un bon ami ?

La vie surréaliste est diffusé tous les lundis à 21 h HE / PT sur VH1 et diffusé sur VH1.com.