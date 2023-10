Tamar Braxton dit que son fiancé a rompu avec elle après un cambriolage

Tamar Braxton est encore sous le choc après avoir vécu une rupture et donné des détails sur ce qui s’est passé, mais elle prend tout cela avec calme.

« FAITES CONFIANCE AU PROCESSUS !! » a écrit la chanteuse. « Dieu t’a eu !! »

Comme l’a signalé précédemment Tamar Cour de la Reine Le fiancé Jeremy «JR» Robinson a annoncé leur séparation cette semaine tout en notant qu’il avait mis fin aux choses pour «revenir à l’énergie positive et être une meilleure personne».

Il a également veillé à préciser que le cambriolage de voiture qui a fait la une des journaux et qui est arrivé à Tamar a eu lieu chez sa mère, et non chez lui.

« Non, je n’étais pas là lorsqu’elle était chez sa mère lorsque sa voiture a été cambriolée », a écrit l’avocat.

Tamar révèle maintenant qu’immédiatement après cet incident choquant et effrayant, elle a découvert qu’elle était célibataire.

Le « Amour et guerre » La chanteuse de 46 ans a déclaré mercredi à ses abonnés Instagram que Robinson avait mis fin à leurs fiançailles « à la même heure » où sa voiture avait été cambriolée le mois dernier.

Elle a également noté que sa maison avait déjà été cambriolée avant de déménager à Atlanta, une ville où elle avait du mal à s’intégrer, mais malgré tout cela, elle fait confiance au processus.

«J’ai un bref témoignage…», a commencé Tamar. « Imaginez que votre maison soit cambriolée, que vous déménagiez dans une nouvelle ville, que vous essayiez de trouver votre nouvelle tribu, que vous ne trouviez jamais où vous vous situez… et que vous vous installiez finalement avec au moins une personne de confiance… pour que votre voiture soit volée et vandalisée… puis rompu avec la personne que vous aimez et avec qui vous vous sentez en sécurité dans la même heure… QUE FAIS-TU DIEU !!!????

Elle a continué,

« C’EST TROP!!!??!!! … ce n’est pas. C’est un mensonge. laissez-moi vous dire quelque chose…..il change votre situation… change votre environnement… change TOUT pour qu’il puisse terminer quelque chose en vous qu’IL a commencé !! FAITES CONFIANCE EN LUI… FAITES CONFIANCE AU PROCESSUS !! Dieu t’a eu !!!!! #beencouraged n’abandonnez jamais… tout va bien au coin de la rue… s’il ne CHANGE pas votre situation.. LE CHANGEMENT ne viendra JAMAIS !!!

Elle a poursuivi dans sa section commentaires avec une note aux personnes qui l’accusaient de « jouer à la victime ».

«Je vous parlais seulement de MA situation pour que vous puissiez réfléchir à votre PROPRE situation», a écrit Tamar. « Rien ne m’est arrivé, c’est arrivé POUR moi. Je ne suis pas une victime ! Je suis un survivant qui est en répétition pour ma propre tournée qui est presque à 100 % vendue !! Je le prendrai, Dieu et tout ce que vous avez d’autre POUR MOI.

Tamar a depuis supprimé le message de sa page, mais elle a répondu aux personnes dans de TheShadeRoom commentaires qui l’accusaient de chercher à attirer l’attention.

« Je ne savais pas que louer Dieu, c’était attirer l’attention ! a écrit le chanteur. « Certains d’entre vous ont vraiment besoin du Seigneur. SMH ! »

Jeremy Robinson n’a pas répondu au dernier message de Tamar.

Que pensez-vous du fait que Tamar Braxton raconte quand sa rupture avec Jeremy « JR » Robinson s’est produite ?