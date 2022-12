Tamar Braxton détaille la récente peur de la santé, exhortant les fans à “faire attention s’il vous plaît”

Tamar Braxton avertit les fans d’être prudents cette saison des fêtes après avoir souffert d’un problème de santé.

Braxton s’est rendue sur Instagram pour partager comment une journée avec ses amis s’est transformée en un voyage à l’hôpital après avoir commencé à ressentir des symptômes pseudo-grippaux.

“J’ai dû être emmené à l’hôpital par AMBULANCE, j’avais besoin d’oxygène car je pensais que Dieu me ramenait à la maison car je ne pouvais pas respirer et ma poitrine était en feu !!” Braxton a écrit. “J’ai été amené à @northsidehosp et a été accueilli par les MEILLEURES infirmières et médecins, y compris @therealdrjackie pour savoir ce qui ne va pas… vous tous, j’ai la grippe.”

Elle a poursuivi en expliquant que ce qu’elle vivait était “pire que COVID à (son) avis” et qu’elle prend “5 médicaments différents” pour combattre ses symptômes.

TAMAR BRAXTON PARLE APRÈS UNE HOSPITALISATION SIGNALÉE: “LA MALADIE MENTALE EST RÉELLE”

Après avoir expliqué ce qu’elle a vécu, Braxton a encouragé les fans à “faire attention” parce qu’elle “n’était pas avec beaucoup de monde et (n’a) AUCUNE IDÉE d’où cela vient”. Elle a conseillé à ses fans de rester à la maison et de célébrer les vacances à la maison car ils ne veulent pas attraper ce qu’elle a.

La section des commentaires était remplie de co-stars et de fans de Braxton lui souhaitant un prompt rétablissement et lui disant qu’elle avait raison d’avertir les gens de faire attention à ce à quoi ils s’exposent.

La YouTubeuse Jessie Woo a commenté “la grippe de cette année est DIFFÉRENTE ! Veuillez prendre soin de vous”, tandis que son ancienne co-vedette de “The Real”, Adrienne Bailon, a déclaré qu’elle “priait pour un rétablissement rapide !” Un fan a commenté à quel point il était triste qu’elle ait dû “mettre une clause de non-responsabilité sur le fait de ne pas avoir besoin d’attention” avant de dire qu’ils priaient pour elle.

Ce n’est pas la première fois que Braxton est transportée d’urgence à l’hôpital, après avoir été hospitalisée en juillet 2020 après avoir été retrouvée inconsciente par son petit ami dans une chambre d’hôtel au Ritz-Carlton de Los Angeles. Dans une publication Instagram faite à l’époque, Braxton a mentionné qu’elle avait fait une “tentative de mettre fin à ma douleur et à ma vie”.

Dans le même post, Braxton a partagé qu’elle se sentait “trahie, exploitée, surmenée et sous-payée”, pour son travail non seulement en tant qu’artiste nominée aux Grammy Awards, mais aussi en tant que star de télé-réalité qui a partagé sa vie avec le public, expliquant, “au cours des 11 dernières années, des promesses ont été faites pour protéger” son histoire, qui, selon elle, n’a pas été brisée.

Elle a expliqué qu’après avoir envoyé une lettre à un de ses amis, demandant de l’aide, leur faisant savoir qu’elle avait besoin d’une pause, son “appel à l’aide a été totalement ignoré” et “les demandes ont persisté”.

“C’est mon esprit et mon âme qui ont été le plus entachés. Il y a certaines choses sur lesquelles je compte le plus pour être, une bonne mère, une bonne fille, une bonne partenaire, une bonne sœur et une bonne personne”, a-t-elle déclaré. a écrit. “Qui j’étais, a commencé à signifier peu ou rien, car ce serait seulement la façon dont j’étais représenté à la télévision qui importerait.”

Après cette expérience, Braxton a juré de faire de sa santé mentale une priorité dans sa vie, afin de ne plus en arriver là.

“J’apprends à grandir à travers ma douleur au lieu de chercher une échappatoire. Je suis sur un chemin irréversible vers la guérison, je prends mon temps”, a déclaré Braxton. “C’est de la plus haute importance [sic.] importance que je trouve mon bonheur et ma santé, grâce à un traitement professionnel, pour le bien de tout mon cœur, Logan, que j’ai oublié dans mon moment de détresse et de désespoir.”