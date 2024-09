Tamannaah dit qu’elle a eu deux chagrins d’amour et parle des signaux d’alarme dans une relation | Bollywood

Tamannaah Bhatia se réjouit du succès de son dernier album Stree 2. L’actrice, qui est actuellement en couple avec l’acteur Vijay Varma, s’est confiée sur son idée de la romance et a parlé de ses chagrins d’amour dans le dernier podcast entretien avec Raj Shamani. L’actrice a partagé qu’elle avait eu deux chagrins d’amour dans sa vie et a continué à partager un conseil relationnel qu’elle a également reçu. (Lire aussi : Tamannaah Bhatia dit que les films du Sud sont plus « enracinés » que ceux de Bollywood : « Ils n’essaient pas de servir des personnes différentes ») Tamannaah Bhatia a parlé de sa vie amoureuse dans une nouvelle interview.

Ce que Tamannaah a dit

Lors de la discussion, lorsqu’on a demandé à l’actrice quel était le plus grand chagrin d’amour de sa vie, elle a déclaré : « J’ai eu deux chagrins d’amour qui ont été extrêmement importants pour mon évolution. Le premier s’est produit parce que j’étais très jeune. Je pense que cela est venu d’un endroit où je sentais que je voulais plus. Juste pour cette personne, je ne pense pas que j’aurais pu renoncer à beaucoup d’autres choses que je voulais. J’avais l’impression qu’il y avait beaucoup plus à voir. Un autre chagrin d’amour a été de voir que cette personne n’était pas bonne pour moi… en tant qu’influence dans ma vie et en tant que partenaire à long terme. »

‘Main toh bolungi kisi ki na suno’

En parlant des signaux d’alarme, elle a déclaré : « L’un des signaux d’alarme est celui des menteurs. Des gens qui mentent pour des petites choses. Par exemple, disons que ce stylo est quelque chose que vous avez acheté mais qui vous a été offert. Le plus drôle, c’est qu’ils mentent pour des petites choses, pas même pour une grande chose… Ensuite, ils mentiront pour tout. Des conseils relationnels ? Main toh bolungi kisi ki na suno (N’écoutez personne). On m’a dit que les problèmes que vous voyez au début de la relation sont absolument shuruat mein dikhe na (les problèmes que vous voyez au début de la relation), comme dans la première ou les deux premières semaines de la relation, ces problèmes persisteront et deviendront le blocage de votre relation. J’ai vécu quelque chose de similaire, donc c’est vrai. »

Tamannaah est souvent vue avec son petit ami acteur Vijay Varma lors d’événements publics. Les rumeurs selon lesquelles ils sortiraient ensemble ont éclaté après que le duo ait été aperçu en train de célébrer le Nouvel An ensemble à Goa, quelques mois avant la sortie de Lust Stories 2, dans lequel ils ont joué ensemble. Après des mois de spéculation, Tamannaah a confirmé leur relation dans une interview en juin de l’année dernière.