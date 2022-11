Tamannaah Bhatia va bientôt se marier avec un homme d’affaires ? L’actrice de Baahubali accepte enfin la proposition ? [Report]

Selon les rapports, Tamannaah Bhatia est sur le point d’épouser bientôt un jeune homme d’affaires de Mumbai. Elle a également cessé de signer de nouveaux projets car elle sera bientôt occupée par les préparatifs de son mariage et fera une pause pendant un certain temps. On raconte que l’actrice a finalement dit “oui” et accepté la proposition du jeune homme d’affaires. Bien que l’actrice n’ait pas confirmé la nouvelle, elle ne l’a pas non plus démentie. Il semble qu’une annonce officielle soit attendue prochainement. Il semble que le jeune homme d’affaires essayait de la courtiser depuis un moment maintenant, et Tamannaah Bhatia a finalement accepté de se marier.

L’actrice de Baahubali a toujours soutenu que ce sont ses parents qui décideront quand et avec qui elle se mariera. Cette fois-ci, il semble que les parents et la future mariée soient tous sur la même longueur d’onde. Tamannaah Bhatia est originaire de Mumbai mais s’est fait un nom dans l’industrie cinématographique du sud de l’Inde. Elle a de nombreux succès dans sa cagnotte, le plus gros étant Baahubali. Tamannaah Bhatia a déclaré que les gens accordaient trop d’importance au mariage lorsqu’elle s’est entretenue récemment avec India Today. Elle a dit qu’elle avait commencé à travailler à 14 ans, ce qui n’est pas normal pour la plupart des gens.

L’actrice avait dit qu’elle se marierait comme quand ce serait juste. Les rumeurs deviennent virales. Ce n’est pas la première fois qu’elle est prise dans des rumeurs de mariage. Tamannaah Bhatia était liée au joueur de cricket pakistanais Abdul Razzaq en 2020. Les rumeurs se sont multipliées et rapides. Elle a dit avec colère qu’elle était constamment dans les nouvelles pour le mariage, une fois c’était un médecin et maintenant un joueur de cricket. Elle a dit qu’on aurait dit qu’elle était en train de faire du shopping avec son mari. Elle a dit qu’elle aimait l’idée d’être amoureuse mais qu’elle n’aimait pas les nouvelles sans fondement concernant sa vie personnelle. Nous devons attendre et voir si les rumeurs autour de Tamannaah Bhatia sont enfin vraies cette fois !