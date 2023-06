Tamannaah Bhatia tue au néon lors de la projection de Jee Karda, regardez la vidéo virale

La star de Pan India Tamannaah Bhatia est en discussion ces jours-ci en raison de sa vie personnelle et professionnelle. L’actrice a récemment été vue en train de promouvoir « Jee Karda ». L’actrice a été aperçue hier soir dans une tenue de couleur néon, dans laquelle elle était magnifique. L’actrice avait atteint la projection de ‘Jee Karda’. L’actrice est connue non seulement pour son jeu mais aussi pour son sens de la mode. Récemment, elle discutait de sa relation avec l’acteur Vijay Verma. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.