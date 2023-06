Tamannaah Bhatia tombe en panne après avoir rencontré une fan avec son visage tatoué sur le bras, la vidéo devient virale

Tamannaah Bhatia est sous les feux de la rampe depuis le début de l’année après avoir été aperçue avec Vijay Varma dans plusieurs lieux publics. L’actrice a confirmé leur relation plus tôt ce mois-ci dans une interview. Et maintenant, Tamannaah est à nouveau de retour dans l’actualité en raison d’un geste émouvant fait par l’un de ses fans.

Hier soir, lundi 26 juin, l’actrice de Baahubali a été aperçue à l’aéroport de Mumbai alors qu’elle rencontrait une fan. Cette dernière offrit à Tamannaah des cadeaux et un bouquet de fleurs, lui toucha les pieds et lui montra le bras sur lequel était tatoué le visage de l’actrice. La vidéo partagée par le célèbre paparazzo Viral Bhayani sur son Instagram est devenue virale sur les réseaux sociaux.





Pendant ce temps, sur le plan du travail, Tamannaah a récemment été vue dans la série Web dramatique romantique Jee Karda sur Prime Video récemment. On la verra partager l’écran avec son petit ami Vijay Varma dans la prochaine anthologie Lust Stories 2, le deuxième volet du film de 2018 du même nom. Le segment, mettant en vedette les tourtereaux, a été réalisé par Sujoy Ghosh de Kahaani, Jhankaar Beats et Badla. Lust Stories 2 sera diffusé sur Netflix le 29 juin.

Plus tard en août, l’actrice sera vue dans deux films pan-indiens. Le premier est l’acteur Telugu Bholaa Shankar titré par Chiranjeevi et mettant également en vedette Keethy Suresh. L’autre est la comédie d’action tamoule Jailer, qui a un énorme casting de stars de Rajinikanth, Mohanlal, Jackie Shroff, Shiva Rajkumar et Ramya Krishnan, entre autres. Les deux films devraient sortir en salles le 11 août, provoquant un affrontement avec Animal de Ranbir Kapoor et Gadar 2 de Sunny Deol.

