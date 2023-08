Tamannaah Bhatia suggère une légende parfaite pour les dernières photos Instagram de Vijay Varma en blazer bleu

La relation entre Tamannaah Bhatia et Vijay Varma n’est plus un secret. Les deux tourtereaux s’engagent souvent dans des PDA de médias sociaux réagissant aux messages de l’autre sur Instagram, laissant tomber des commentaires originaux et affectueux sur eux.

La même chose s’est produite le jeudi 10 août, lorsque Vijay a déposé ses photos dans un élégant blazer bleu. « Caption de do pls (S’il vous plaît donnez-moi la légende) », c’est ainsi qu’il a sous-titré son message et a reçu de multiples suggestions de ses fans et abonnés. Alors que l’un d’eux écrivait « Smiling through the blues », un autre ajoutait « Neele neele ambar par Vijay jab chaaye », faisant référence au morceau populaire de Kishore Kumar du film romantique Kalaakaar de 1983.

Cependant, c’est le commentaire de Tamannaah qui a attiré le plus d’attention. Réagissant aux photos de son petit ami-acteur, elle a écrit : « Mind blueing » avec trois emojis portant des lunettes de soleil, signifiant à quel point il avait l’air « époustouflant ». Son commentaire est instantanément devenu viral, les internautes souhaitant le meilleur pour le couple.





Les rumeurs de relation entre Tamannaah et Vijay ont commencé en janvier de cette année après qu’ils aient été aperçus ensemble à plusieurs reprises dans des lieux publics, et depuis lors, leur vie personnelle a été scrutée 24 heures sur 24. Ce n’est qu’en juin que les deux ont accepté implicitement leur relation et ont parlé l’un de l’autre dans leurs conversations médiatiques.

L’actrice de Jee Karda a qualifié l’acteur de Gully Boy de « lieu heureux » tout en confirmant qu’ils sortaient bien ensemble, puis ce dernier a également déclaré qu’il était effectivement « heureux » que les rumeurs se soient arrêtées maintenant. Les deux acteurs ont été vus ensemble partageant l’écran pour la première fois dans le récent film d’anthologie Netflix Lust Stories 2, le deuxième volet du film de 2018 du même nom. Leur segment a été réalisé par Sujoy Ghosh de la renommée de Kahaani et Badla.

