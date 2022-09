Tamannaah Bhatia révèle le secret de l’industrie cinématographique du Sud qui réussit exceptionnellement bien au box-office [Exclusive]

Babli Bouncer de Tamannaah Bhatia a été publié sur OTT et il a reçu des réponses envoûtantes. L’actrice connue comme une star de Baahubali explique que l’industrie du sud se porte exceptionnellement bien parce que le public peut s’identifier au contenu, et elle pense que ce qui est généralement montré au cinéma reflète la société. Elle a expliqué que non seulement les gens sont influencés par les films, mais que c’est un processus à double sens, car même les films sont réalisés sous l’influence des gens, alors qu’elle défend l’industrie de la création de stéréotypes à travers les films.