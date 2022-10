Tamannaah Bhatia RÉVÈLE ENFIN pourquoi elle avait un si petit rôle dans Baahubali 2; dit: ‘Je n’étais jamais censé être…’ [Exclusive]

Tamannaah Bhatia est l’une des rares actrices à avoir réussi sa transition du cinéma du sud au cinéma hindi. Elle n’arrête pas de jongler entre les deux industries et la gère assez bien. Elle semble être une personne assez privée et on ne sait pas grand-chose de sa vie amoureuse ou de son histoire relationnelle. Cependant, Tamannaah a récemment baissé un peu sa garde et a révélé qu’elle évitait généralement de sortir à des dîners chics.

Au cours de sa conversation avec Kusha Kapila, lorsque Tamannaah a été interrogée sur les paramètres idéaux pour un rendez-vous, l’actrice a déclaré qu’elle aimait les rendez-vous simples pendant la mousson, ce qui est son genre de rendez-vous. Elle a dit qu’elle évitait les dîners fantaisistes parce qu’elle était très mauvaise. Elle a révélé qu’elle se sentait très mal à l’aise lorsqu’elle se rendait dans un endroit chic.

Révélant davantage la raison, Tamannaah a déclaré qu’elle est quelqu’un qui a toujours mangé avec les mains et quand il s’agit de tenir un couteau ou une fourchette pour manger sa nourriture, elle imitera généralement. Elle a dit que ce genre d’installation devient assez stressant pour elle et c’est un grand NON pour elle.