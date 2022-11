Tamannaah Bhatia rejette les rumeurs de mariage avec l’homme d’affaires de Mumbai de la manière la plus hilarante

Hier, un certain nombre de rapports ont révélé que Tamannaah Bhatia allait bientôt se marier. L’actrice qui a été vue pour la dernière fois dans Babli Bouncer aurait noué le lien avec un jeune homme d’affaires de Mumbai. Les rapports ont indiqué qu’il avait essayé de courtiser l’actrice depuis longtemps, et elle a finalement dit oui. Il a également déclaré que ses parents l’aimaient aussi et avaient donné leur clin d’œil au syndicat. Tamannaah n’a signé aucun nouveau film, donc c’était lié à son mariage imminent. On a dit qu’elle faisait une pause pour se préparer à son mariage et profiter du bonheur conjugal. Maintenant, Tamannaah l’a démystifié d’une manière vraiment emblématique.

Ce n’est pas la première fois qu’elle se fait prendre dans des rumeurs de mariage. En 2020, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Tamannaah Bhatia allait se marier avec le joueur de cricket pakistanais Abdur Razzaq. Cela s’est produit après qu’ils aient été vus ensemble lors d’un événement dans un magasin à Dubaï. Tamannaah Bhatia avait fermement rejeté les rumeurs. L’actrice a déclaré qu’il était triste de voir le genre d’importance que les gens accordaient au mariage.

Tamannaah Bhatia a déclaré qu’elle était ouverte à l’idée de l’amour, mais cela arrivera quand il le faudra. L’actrice a déclaré que ses parents n’étaient pas à la chasse au marié comme on le prétendait. Dans le passé, on disait même qu’elle allait épouser un médecin. Tamannaah Bhatia, qui a commencé à travailler dès l’âge de 14 ans, a réalisé des films en télougou, tamoul et kannada. Elle est surtout connue sous le nom d’Avantika de Baahubali. L’actrice n’a pas encore annoncé de nouveau projet.

Hansika Motwani se marie le 4 décembre avec son beau de longue date Sohael Khaturiya. Le mariage a lieu au Rajasthan. Eh bien, Tamannaah a confirmé qu’elle est vraiment célibataire.