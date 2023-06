Tamannaah Bhatia réagit aux photos de vacances de Vijay Varma, les fans demandent « Bhabhiji Kahan hai? »

Vijay Varma et Tamannaah Bhatia font la une des journaux depuis un certain temps maintenant. Plus tôt, lorsque des photos et des vidéos du duo s’embrassant lors d’une fête ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, les fans étaient impatients de savoir s’ils sortaient ensemble ou non. Mettant un point final à toutes les spéculations, Vijay et Tamannaah ont finalement confirmé leur relation. Au milieu de cela, Vijay a entrepris un voyage au Kirghizistan, offrant quelques aperçus de la destination sur Instagram. Alors que la dulcinée de Vijay, Tamannaah, a raté le voyage, elle n’a pas échappé à nos yeux, en réagissant aux photos de son partenaire.

Vijay Varma part en voyage au Kirghizistan

« Le programme du Kirghizistan se termine par une randonnée dans ces montagnes majestueuses », a écrit Vijay dans sa légende. Les photos ont été prises dans le célèbre parc national Ala Archa du Kirghizistan. Il a capturé Vijay Verma s’imprégnant de la beauté naturelle des collines et de la verdure tout autour. Vêtu d’une chemise vintage blanche à imprimé graphique avec une paire de pantalons de jogging en jean baggy, l’acteur des Darlings dégageait de pures vibrations de vacances. Il a complété son avatar décontracté en arborant une casquette inversée et une chaîne en argent autour du cou.

Vijay Varma a l’air pimpant pendant ses vacances

En fixant quelques objectifs majeurs pour les vacances, Vijay Varma a pris un tas de poses. Alors que dans l’un des clichés, il a été cliqué près d’un ruisseau jaillissant, dans un autre, l’acteur a été vu en randonnée sur un terrain rocheux. Il était accompagné de quelques-uns de ses amis. Vijay avait l’air pimpant, portant une paire de lunettes de soleil, portant un sac à bandoulière. Dans un moment candide capturé par l’appareil photo, l’acteur est également devenu photographe, absorbé par le fait de cliquer sur une image des collines et des vallées immaculées.

Tamannaah Bhatia réagit aux photos de Vijay Varma

Tamannaah Bhatia a réagi aux images en laissant tomber un like sur le post. Mais, bien que Tamannaah ne se soit pas rendue sur les photos, les fans n’ont laissé aucune possibilité de lui faire référence dans les commentaires. Alors qu’un utilisateur a demandé, « Bhabhiji Kahan hai? » un autre a plaisanté, « Yahan Ghumne ki to meri bhi TAMANNA hai. » « À tous ceux qui recherchent le commentaire de Tamannaah, Nhi milega bhai », est venue une autre remarque.

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma sont tombés amoureux sur les plateaux de Lust Stories 2

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma vont partager l’espace d’écran pour la première fois dans Lust Stories 2 de Netflix. Le film d’anthologie en quatre parties sera diffusé sur la plate-forme OTT à partir du 29 juin. Les fans sont ravis de regarder la paire à l’écran, surtout après Tamannaah a confirmé qu’elle était tombée amoureuse de Vijay pendant le tournage de Lust Stories 2.