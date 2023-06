Tamannaah Bhatia réagit à la concentration constante sur la vie personnelle, la relation avec Vijay Varma : « Je n’ai jamais… »

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma sont le dernier couple de B-town car les deux ont implicitement accepté leur relation et se sont parlé dans leurs récentes conversations avec les médias. Les rumeurs de leur relation ont commencé après qu’ils aient été aperçus ensemble plusieurs fois cette année dans des lieux publics, et depuis lors, il y a eu un examen 24 heures sur 24 de leur vie personnelle.

Le mois dernier, lorsque Vijay Varma a été interrogé sur cette concentration continue sur sa vie personnelle et si cela l’irrite, l’acteur de Dahaad a déclaré à DNA : « C’est très nouveau pour moi. Je n’ai jamais fait face à quelque chose comme ça. J’ai toujours été connu pour mon travail. Donc, j’ai trouvé ma façon de le gérer et c’est en l’ignorant. C’est pourquoi je n’en parle pas.

Et plus tôt ce mois-ci, Tamanaah Bhatia a confirmé qu’elle sortait avec Vijay Varma dans une interview. Maintenant, tout en faisant la promotion de sa dernière émission Prime Video Jee Karda, nous avons demandé à l’actrice de Baahubali comment elle gérait l’attention constante portée à sa vie personnelle et elle a dit à DNA : « C’est très nouveau pour moi. J’ai eu une assez longue carrière et je Je n’ai jamais vraiment eu ça auparavant, alors oui, c’est bien. »





Les deux acteurs seront vus ensemble pour la première fois dans le prochain film d’anthologie Lust Stories 2, le deuxième volet du film de 2018 du même nom. Le film, mettant en vedette les tourtereaux, a été réalisé par Sujoy Ghosh de Kahaani, Jhankaar Beats et Badla.

Kajol, Angad Bedi, Amruta Subhash, Tillotama Shome, Mrunal Thakur, Kumud Mishra et Neena Gupta sont les autres acteurs des trois autres films réalisés par R Balki, Amit Sharma et Konkona Sen Sharma. Lust Stories 2 sortira le 29 juin sur Netflix.

