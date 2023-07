Tamannaah Bhatia loue les acteurs du sud de l’Inde pour leur chevalerie, appelle Ram Charan et Naga Chaitanya les plus « bien comportés »

Tamannaah Bhatia a activement signé des projets, à Tollywood ainsi qu’à Bollywood. Ayant travaillé dans les deux industries cinématographiques, elle connaît bien les différences et les similitudes entre elles. Récemment, dans une interview, Tamannaah a parlé de son expérience positive de travail avec des célébrités du Sud. Selon Tamannaah, une qualité admirable partagée par tous les acteurs du sud de l’Inde était la chevalerie. Prenant les noms de certaines superstars de Tollywood comme Ram Charan et Naga Chaitanya, Tamannaah a révélé être étonnée du respect avec lequel elles traitaient les femmes sur les plateaux de tournage.

Tamannaah Bhatia fait l’éloge de la chevalerie de Ram Charan et Naga Chaitanya

Dans une interview avec Barkha Dutt sur Mojo Story, Tamannaah Bhatia a félicité Ram Charan et Naga Chaitanya pour leur comportement de gentleman. Elle a attribué leurs traits courtois aux parents des acteurs, qui ont élevé les garçons assez « gracieusement ». « Ils sont si sages, si cultivés, si respectueux que j’ai l’impression qu’avec quelques hommes avec qui j’ai travaillé là-bas, ils sont si chevaleresques », a partagé Tamannaah.

Tamannaah Bhatia sur Chiranjeevi

Pas seulement les acteurs de la nouvelle génération, Tamannaah Bhatia a également été submergée par les petits gestes faits par des acteurs vétérans comme Chiranjeevi et Rajinikanth. Se souvenant d’un incident antérieur, l’actrice s’est souvenue de la façon dont Chiranjeevi avait autrefois fait confiance à Tamannaah pour le rendre grand dans le monde du cinéma. « Vous allez devenir une star », a déclaré Chiranjeevi, citée par Tamannaah, à un moment où elle « n’avait pas encore réussi ».

Tamannaah Bhatia se souvient que Rajinikanth lui avait offert un livre

Tamannaah Bhatia, qui s’est associée à la superstar tamoule Rajinikanth pour leur prochain film Jailer, a révélé comment Rajinikanth l’avait une fois surprise en lui offrant un livre, même lorsqu’elle ne le connaissait pas personnellement. En guise de conclusion, Tamannaah a estimé que la célébrité de ces superstars du Sud ne vient pas seulement d’être un acteur profond, mais en traitant les humains comme des humains, quel que soit leur sexe.

Projets à venir de Tamannaah Bhatia

Tamannaah Bhatia prépare actuellement la sortie du Jailer du réalisateur Nelson Dilipkumar. Outre Rajinikanth, le drame de gangsters met également en vedette Mohanlal, Jackie Shroff et Ramya Krishnan dans des rôles importants. Non seulement cela, elle a également été encordée aux côtés de Chiranjeevi, pour le drame d’action de Meher Ramesh Bholaa Shankar. Tamannaah fait également partie de deux séries Web récemment publiées et acclamées par la critique, Lust Stories 2 et Jee Karda.