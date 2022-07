Tamannaah Bhatia laisse les fans stupéfaits par sa beauté lors d’un événement récent; mais les internautes remettent en question sa robe bizarre [Watch Video]

Tamannaah Bhatia est l’une des actrices les plus populaires du sud de l’Inde et elle a également fait partie de quelques films de Bollywood. Récemment, Tamannaah a assisté à un événement à Mumbai, et ses fans ne peuvent s’empêcher de louer sa beauté. Cependant, ils ont remis en question sa robe bizarre. Un internaute a écrit : “Elle est si blanche… sa tenue noire la rend encore plus lumineuse.” Un autre internaute a commenté : “D’où a-t-elle obtenu la robe ?” Sur le plan du travail, l’actrice sera vue dans des films comme Gurthunda Seethakalam, Plan A Plan B, Babli Bouncer et Bhola Shankar.