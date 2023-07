Tamannaah Bhatia, la diva de Lust Stories 2, appelle Vijay Varma un « partenaire égal », sachez pourquoi

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma ont récemment fait parler de lui, depuis qu’ils ont confirmé qu’ils se fréquentaient. Le couple a révélé que les premières étincelles entre eux ont été déclenchées lors du tournage de l’anthologie Netflix Lust Stories 2. Bien que les deux soient assez privés de leur relation, ils n’ont pas hésité à parler l’un de l’autre, assez affectueusement, dans plusieurs interviews. Dans une récente interview, Tamannaah a révélé certaines caractéristiques de Vijay Varma, qui font de lui « un partenaire égal ».

Tamannaah Bhatia appelle Vijay Varma un homme merveilleux

Dans une interaction avec Barkha Dutt sur Mojo Story, Tamannaah Bhatia a parlé de son équation romantique avec Vijay Varma. L’actrice de Baahubali n’avait que de belles choses à dire sur son partenaire. Selon Tamannaah, Vijay était une humaine « merveilleuse », et être avec lui la rendait « la plus heureuse ». Tamannaah a en outre ajouté que Vijay traite les femmes avec respect, un trait que l’acteur a imbibé de lui-même, en raison de la présence de figures féminines « fortes » dans sa vie.

Tamannaah Bhatia appelle Vijay Varma partenaire égal

« Je suis le plus heureux que j’ai été. C’est un être humain merveilleux et un partenaire égal. Je pense qu’il a beaucoup de femmes fortes dans sa vie et j’ai l’impression que c’est ce qu’il faut quand vous respectez ces femmes fortes, vous respectez votre femme aussi », a partagé Tamannaah Bhatia. Elle a poursuivi que c’était le respect, que la génération actuelle doit apprendre. L’actrice a fortement exprimé son opinion qu’au lieu d’apprendre aux femmes à se comporter d’une certaine manière devant les hommes, nous devrions apprendre aux hommes à traiter les femmes avec respect.

Tamannaah Bhatia sur le refus des propositions de mariage arrangé

Dans la même interaction, Tamannaah Bhatia a révélé qu’elle n’était pas nouvelle dans les propositions de mariage arrangé qui lui arrivaient. Mais bien qu’ils aient convenu que Tamannaah avait atteint une grande célébrité dans sa vie, ils voulaient qu’elle cesse d’accepter d’autres projets. Tamannaah n’a pas tardé à refuser leur demande en mariage parce qu’elle n’était pas prête à « entrer dans une équation où les femmes sont censées faire des compromis sur leurs sentiments les plus élémentaires ».

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma premières rumeurs de rencontres

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma ont déclenché des rumeurs de rencontres après qu’une vidéo du duo s’embrassant lors d’une fête à Goa, pendant le réveillon du Nouvel An, soit devenue virale. Bien que le couple ait gardé leur relation secrète pendant longtemps, ce n’est que récemment que Tamannaah a rompu son silence en sortant avec sa co-vedette de Lust Stories 2, Vijay Varma.