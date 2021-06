Tamannaah Bhatia fera ses débuts à la télévision avec CETTE émission, détails à l’intérieur

Tamannaah Bhatia, après avoir fait ses débuts sur le Web, est prête à faire une incursion à la télévision. Oui, l’acteur se transforme en animateur de télévision avec la version MasterChef India Telugu. Confirmant la même chose, Tamannaah s’est rendue sur sa page Instagram et a partagé un clic franc la montrant de dos tout en faisant face à la caméra de l’autre côté. La star de ‘Baahubali’ est éblouissante dans une tenue blingy argentée et a laissé ses cheveux dans un long look en désordre.

En sous-titrant le message, Tamannaah a écrit : « Bientôt… @masterchef_telugu_official @geminitv #masterchefindiatelugu. »

Parlant de ses débuts sur le Web, l’actrice a joué dans une émission en telugu « 11th Hour » diffusée sur Aha cette année. Elle a ensuite été vue dans une émission tamoule OTT intitulée « November Story ».

En ce qui concerne ses films, elle sera ensuite vue dans le film Telugu « F3 », une suite de « F2: Fun and Frustration » sorti en 2019. Tamannaah sera vue aux côtés de Venkatesh, Varun Tej et Mehreen Pirzada qui reprennent leurs rôles du premier Versement.

Bhatia a également le film Telugu ‘Maestro’ qui est le remake du film à succès de Bollywood ‘Andhadhun’. Dans le thriller, l’acteur se mettra dans la peau de Tabu et sera vu avec Nithiin et Nabha Natesh.

Elle a également un film Telugu intitulé ‘Seetimaarr’ avec Gopichand et Digangana Suryavanshi. Son autre sortie est ‘Gurthunda Seethakalam’ avec Satyadev Kancharana qui est le remake du film Kannada ‘Love Mocktail’.

Le prochain film de Bollywood de Tamannaah est « Bole Chudiyan » face à Nawazuddin Siddiqui. Le film marque les débuts de réalisateur de son frère Shamas Nawab Siddiqui.