Tamannaah Bhatia exhibe son ventre parfaitement tonique alors qu’elle se glisse dans un jean ample et un haut court; le charme de grosses chaînes [VIEW PICS]

Tamannaah Bhatia a été repérée aujourd’hui dans la ville et elle a une fois de plus fait une déclaration de mode à la mode avec son pantalon baggy et son crop top.