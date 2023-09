Tamannaah Bhatia et Vijay Varma vont bientôt se marier ? L’actrice brise le silence

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma sont le couple le plus récent du quartier. Il semblerait que les deux hommes soient tombés amoureux l’un de l’autre alors qu’ils tournaient pour Histoires de luxure 2. Contrairement à de nombreux autres couples de célébrités, Tamannaah Bhatia et Vijay Varma sont assez ouverts sur leur équation. Le duo a parlé à plusieurs reprises de l’autre et du fait d’être heureux ensemble. Leurs fans veulent désormais les voir mariés. Récemment, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Tamannaah Bhatia et Vijay Varma envisageaient de se marier bientôt. Aujourd’hui, l’actrice a rompu son silence à ce sujet.

Tamannaah Bhatia parle de ses projets de mariage

Dans une interview avec News18, le Geôlier L’actrice Tamannaah Bhatia a déclaré qu’elle croyait au mariage et que cela arriverait un jour, mais pour le moment, elle veut se concentrer sur son travail. Elle a dit qu’elle appréciait la variété du travail à venir et qu’elle était heureuse d’être sur les plateaux. Tamannaah Bhatia a également parlé de l’attention que sa vie personnelle attire et elle n’en est pas vraiment affectée. Tamannaah Bhatia a déclaré : « Les gens disent des choses et parfois ça fait mal car cela vient de certaines personnes qui vous connaissent, mais en fin de compte, ce qui compte, c’est ce que vous vous dites. J’ai donc eu une démarcation très forte dans ma carrière en ce qui concerne à mon travail et à ma vie personnelle. J’ai toujours été une personne directe qui a toujours dit ce que je pensais et dit la vérité.

Tout sur la relation entre Tamannaah Bhatia et Vijay Varma

La chimie de Tamannaah Bhatia et Vijay Varma dans Histoires de luxure était aimé de tous. En fait, c’est après 17 ans que Tamannaah Bhatia a rompu sa politique interdisant les baisers à l’écran et son premier baiser a eu lieu avec Vijay Varma. C’est quelque chose que l’acteur de Dahaad a révélé dans une interview. Tamannaah et Vijay vont bien et font même partie des couples les plus stylés de la ville.

Les projets de Tamannaah Bhatia et Vijay Varma

Côté travail, la dernière version de Tamannaah Bhatia est Aakhri Sach. La websérie est disponible sur Disney+Hotstar. Il serait basé sur la mort horrible de Burari. Vijay Varma a également les mains pleines. L’acteur partagera l’écran avec Kareena Kapoor Khan et Jaideep Ahlawat dans Dévotion du suspect X. On le verra également dans Meurtre Moubarak qui met également en vedette Sara Ali Khan et plus encore.