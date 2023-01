Tamannaah Bhatia et Vijay Varma surpris en train de s’embrasser ; voici comment les deux se sont rencontrés et sont tombés amoureux

Depuis les dernières heures, Vijay Varma et Tamannaah Bhatia ont fait la une des journaux pour leur vidéo/photo de baisers. Cela a été une énorme surprise pour tout le monde. On dit que Tamannaah et Vijay Varma sont le couple le plus récent dans la ville B et bien qu’il n’y ait aucune confirmation à ce sujet, ils sont à la mode et partout. Tout le monde se demande en ce moment comment ces deux-là se sont réunis et quel est le lien entre Vijay Varma et Tamannaah. Eh bien, c’est ce dont nous sommes ici pour discuter.

Comment Tamannaah et Vijay Varma se sont-ils rencontrés ?

Entertainment News regorge d’histoires sur Tamannaah Bhatia et Vijay Varma et leur baiser le soir du Nouvel An lors d’une fête à Goa. Alors, comment se sont-ils rencontrés ? Selon un rapport dans Pinkvilla, les deux se sont rencontrés sur les plateaux de Lust Stories 2. Oui, vous avez bien lu. Le portail indique que l’actrice de Babli Bouncer et la star de Darlings seront vues ensemble dans la série d’anthologies intitulée Lust Stories 2. Et c’est là qu’ils se sont rencontrés et se sont bien entendus.

Tamannaah et Vijay Varma sortent-ils ensemble ?

Selon le rapport, Tamannaah et Vijay Varma se sont entendus instantanément et se sont profondément aimés. Ils aiment aussi le travail de l’autre. Le rapport affirme que les deux tourtereaux selon la rumeur sont dans un espace heureux en ce moment. Ils ont également assisté au concert de Diljit Dosanjh qui a eu lieu à Mumbai il y a quelques jours.

Découvrez la vidéo de Tamannaah et Vijay qui est devenue virale ici :

Qu’est-ce que Lust Stories 2 ?

Tamannaah et Vijay Varma seront vus dans le segment réalisé par Sujoy Ghosh. L’anthologie devait sortir le jour de la Saint-Valentin cette année mais sera probablement reportée, indique le rapport. Lust Stories 2 a également R Balki, Amit Ravindernaty Sharma et Konkona Sen Sharma qui dirigent chacun un segment. Vijay Varma et Tamannaah Bhatia n’ont pas encore commenté les rumeurs de rencontres.