Tamannaah Bhatia et Vijay Varma évitent de poser ensemble à l’aéroport à leur retour de vacances après que leur vidéo de “baisers” soit devenue virale

Les nouveaux tourtereaux Tamannaah Bhatia et Vijay Varma sont de retour en ville après que leur vidéo de baisers soit devenue virale pendant leurs vacances à Goa pour la célébration du Nouvel An. Tamannaah s’est d’abord rendue à l’aéroport et sans aucune hésitation, elle a affiché son sourire à un million de dollars et a même souhaité aux paparazzi une très bonne année. Mais ce à quoi on s’attendait, c’est que le couple ne pose même pas pour un sourire au papz et se précipite vers leur voiture en se cachant le visage, mais rien de tout cela ne s’est produit. Tamannaah est allée joyeusement à l’aéroport tout en s’éloignant de son prétendu beau Vijay Varma qui est venu plus tard par la suite et a également posé pour les photographes.

Regardez la vidéo de Tamannaah et Vijay se rendant ensemble à l’aéroport après que leur vidéo de baiser soit devenue virale

Tamannaah et Vijay ont attrapé beaucoup de globes oculaires avec leur vidéo de baisers qui est devenue virale et depuis lors, leurs fans et même les internautes achètent leur relation. Appelant cela un Jodi inhabituel, ils prétendent qu’ils sont amoureux d’eux car ils forment une bonne paire. L’excitation des fans est partout après qu’ils soient convaincus que Tamannaah et Vijay sont ensemble. Le couple s’est rencontré sur les plateaux de Lust Stories 2 et c’est comme ça qu’ils seraient tombés amoureux l’un de l’autre.

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma sortent ensemble WOW ! Cela me fait sourire ! TOTALEMENT EXPÉDITION . (@boyfriendkapoor) 2 janvier 2023

Regardez la vidéo de Tamannaah et Vijay qui se font un câlin et s’embrassent

Les fans de Tamannaah et Vijay ont été agréablement surpris de se voir ensemble mais comme on dit, l’amour trouve son chemin, mais nous n’attendons que le couple pour sortir officiellement et parler de leur relation.