Tamannaah Bhatia et Vijay Varma deviennent romantiques alors qu’ils se tiennent la main lors d’un événement; voici comment les internautes ont réagi

L’actrice populaire du sud de l’Inde Tamannaah Bhatia, qui est un visage bien connu dans l’industrie de Kollywood, a fait tourner les têtes avec sa relation supposée avec l’acteur de Bollywood Vijay Varma. Les éperdument amoureux du couple ont peint la ville en rouge avec leurs PDA. Les tourtereaux ont surpris tout le monde lorsqu’une vidéo d’eux soi-disant en train de s’embrasser est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Eh bien, récemment, le couple follement amoureux a fait une apparition lors d’une cérémonie de remise de prix à Mumbai et a choqué leurs fans avec leurs gestes romantiques. Tamannaah et Vijay ont posé ensemble pour des photos lors de l’événement et ont également été vus se tenant la main. Les deux se sont étreints et ont affaibli les fans avec leur amour. La chimie de Tamannaah et Vijay en dit long sur leur lien fort et profond. Un fan a écrit “Super couple”, tandis qu’un autre a commenté “Ils forment un beau couple”.

Un aperçu de la vidéo –

Tamannaah et Vijay se sont rencontrés pour la première fois lors d’une projection de film et plus tard, ils ont passé du temps à Goa alors qu’ils auditionnaient pour Lust Stories 2 de Sujoy Ghosh. Les deux ne seraient pas prêts à faire passer leur relation au niveau supérieur, mais semblent être dans une situation décontractée. relation amoureuse. Tamannaah et Vijay apprécient tous les deux la compagnie de l’autre au maximum et leurs apparitions prouvent la même chose.

Plus tôt, les deux sont arrivés à l’aéroport de Mumbai en provenance de Goa après le réveillon du Nouvel An et leur vidéo est devenue virale sur Internet. Ils ont même été aperçus au concert de Diljit Dosanjh en décembre 2022 à Mumbai.

Sur le plan du travail, Tamannaah sera vue avec Nawazuddin Siddiqui dans Bole Chudiyan et Vijay a été vue pour la dernière fois dans Darlings d’Alia Bhatt. Vijay a l’adaptation hindi de Sujoy Ghosh du roman japonais de Keigo Higashino La dévotion du suspect X. Le film mettra également en vedette Kareena Kapoor et Jaideep Ahlawat dans les rôles principaux.