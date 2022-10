Tamannaah Bhatia et Madhur Bhandarkar discutent des problèmes de budget, du nombre d’écrans et d’autres défis auxquels sont confrontés les films centrés sur les femmes [Exclusive Video]

Monter des films centrés sur les femmes a toujours été un défi, mais on pourrait imaginer que les choses ont changé au cours des deux dernières décennies. Et alors qu’ils ont dans une certaine mesure, BollywoodLife a décidé de mettre Tamannaah Bhatia et directeur Madhur Bhandarkar sur la sellette et interrogez-les sur les budgets, les investisseurs, le nombre d’écrans et d’autres obstacles que les films destinés aux femmes rencontrent encore Cinéma indiendans notre exclusif session de masterclass, intitulée “Défis rencontrés par les films centrés sur les femmes”, et la Videur Babli le duo a gracieusement répondu à toutes nos questions. Regardez Tamannaah Bhatia et Madhur Bhandarkar interview exclusive au dessus…