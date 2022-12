Tamannaah Bhatia est une sensation de sari dans ces 10 meilleures photos

Le dernier buzz est que Shivangi Joshi et Randeep Rai sortent ensemble. Oui, les deux ont travaillé ensemble dans Balika Vadhu 2 et sont assez proches. Il a été vu à sa fête d’anniversaire à laquelle ont assisté de nombreux mois il y a quelques mois. Maintenant, ETimes TV a rapporté qu’ils sortaient ensemble. Une source a déclaré au journal que Randeep Rai et Shivangi Joshi se sont bien liés lors de la réalisation de Balika Vadhu 2. Ils sont restés en contact après cela. Il semble qu’ils sortent ensemble depuis trois mois. La source a indiqué que les deux ont été vus à l’extérieur des bâtiments l’un de l’autre à plusieurs reprises. Il semble qu’ils vont aussi à la gym ensemble si le temps le permet.

Mais les deux acteurs ont démenti la nouvelle à ETimes TV. Randeep Rai a déclaré qu’elle était l’une de ses rares amies dans la ville de Mumbai. Il a maintenu la position “juste amis”. Shivangi Joshi a également dit une chose similaire. Elle a dit qu’elle n’avait aucune idée d’où venait la nouvelle de leur couple. Shivangi Joshi aurait été en couple avec Mohsin Khan pendant longtemps. Les deux étaient profondément aimés en tant que Kartik et Naira de Yeh Rishta Kya Kehlata Hai. Il semble que les deux se soient séparés après une liaison présumée qui a duré près de deux ans.

En 2021, elle avait réagi aux nouvelles de rupture qui avaient souvent fait le tour des médias. Elle a reproché à certains membres de la presse de l’avoir mal citée en rapportant chaque déclaration à sa relation présumée avec Mohsin Khan. Randeep Rai est toujours adoré en tant que Sameer Maheshwari de la série, Yeh Un Dinon Ki Baat Hai. Il aurait également été très proche de sa co-vedette Ashi Singh. Mais en 2022, Ashi Singh a déclaré que Randeep et elle n’étaient plus proches. Elle a dit qu’ils s’ennuyaient l’un de l’autre.