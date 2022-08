Tamannaah Bhatia enlève ses chaussures pour allumer une lampe au festival du film indien de Melbourne ; laisse ses fans très impressionnés [Watch viral video]

La vidéo de Tamannaah Bhatia sur le fait d’enlever ses chaussures et d’allumer une lampe au festival du film indien de Melbourne devient virale et les internautes sont très impressionnés par l’actrice du sud. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment l’actrice est invitée à allumer une lampe après Taapsee Pannu et elle prend l’aide d’une autre dame qui se tenait à côté d’elle et a enlevé ses chaussures et allumé la lampe pieds nus. Cette vidéo de la fille Baahubali gagne les cœurs pour toutes les bonnes raisons. Internet prétend qu’elle sait comment représenter l’Inde de la bonne manière possible.