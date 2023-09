Tamannaah Bhatia devient photographe pour son petit ami Vijay Varma, les internautes impressionnés disent « c’est tellement mignon »

Tamannaah Bhatia a impressionné les internautes après s’être transformée en papa pour capturer son petit ami, l’acteur Vijay Varma OOTD, lors des soirées de remise des prix de la mode.

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma se fixent des « objectifs de couple » majeurs. Récemment, Vijay et Tamannaah ont assisté à un méga événement de remise de prix de la mode, et les deux ont ébloui le tapis rouge en posant ensemble. Pour les récompenses, Vijay portait un costume noir et argenté, et Tamannaah était magnifique dans une tenue moulante chatoyante.

Après avoir posé pour la presse, Tamannaah est devenue photographe pour Vijay. Sur le tapis rouge, Vijay a posé pour une séance photo en solo, et alors qu’il faisait face aux flashs, Tamannaah a pris son téléphone et a commencé à prendre des photos et des vidéos de Vijay. Ce geste a été capté par les médias et la vidéo est devenue virale sur Internet.

Voici la vidéo





Comme mentionné précédemment, la vidéo a attiré l’attention des internautes, et ils sont impressionnés par l’adorable alchimie entre Tamannaah et Vijay. Un internaute a écrit : « Bhabhi photo click kar rahi hai ». Un autre internaute a commenté : « C’est tellement mignon yaar. » Un internaute a déclaré qu’ils se donnaient « des objectifs en couple ».

La relation entre Vijay Varma et Tamannaah Bhatia n’est plus un secret. Les deux acteurs seraient tombés amoureux l’un de l’autre sur les plateaux de tournage de l’anthologie Netflix Lust Stories 2. Dans une récente interview, l’actrice de Gully Boy a déclaré qu’il n’avait jamais voulu nouer une relation avec quelqu’un de l’industrie mais rencontrer Tamannaah Bhatia a changé d’avis.

S’adressant à Film Companion, Vijay a déclaré : « Quand j’ai commencé, je pensais que je ne serais pas avec une actrice ou quelqu’un de l’industrie, simplement parce que j’étais probablement très en colère contre l’industrie. Alors, quand nous avons commencé à nous voir, j’ai J’ai trouvé très utile d’avoir quelqu’un qui connaît le jeu, qui connaît le business, qui comprend les aspects artistiques, créatifs, logistiques, financiers et tous les aspects de la réalisation d’un film. »

« Son expérience, son bon travail et son bon sens m’aident vraiment beaucoup. Elle apporte du recul à beaucoup de choses. Parfois, je souffre simplement parce que je me sens d’une certaine manière dans une journée, parce que j’ai dit quelque chose, j’ai fait une interview et elle apporte immédiatement une perspective. Sur le plan du travail, Vijay a été vue pour la dernière fois dans la série Kaalkoot et Tamannaah a été vue dans la websérie Aakhiri Sach.