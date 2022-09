Tamannaah Bhatia devient ‘desi pehelwan’ dans l’artiste de Madhur Bhandarkar

Tamannaah Bhatia se prépare pour son prochain film, que Madhur Bhandarkar, réalisateur lauréat d’un prix national, dirigera. Tamannaah joue une videuse dans ce film familial charmant et divertissant. Maintenant que le teaser est sorti, l’actrice de Baahubali a complètement surpris tout le monde avec son look incroyable.

La bande-annonce du film réalisé par Madhur Bhandarkar a été publiée lundi sur le compte YouTube de Disneyplus Hotstar. L’histoire du village de Beri Fatehpur, souvent connu comme le village des videurs, est décrite dans la bande-annonce. Une jeune videuse qui soulève plus lourd que les hommes, défie les préjugés sexistes et vous fait rire avec son humour chatouilleux. De plus, l’actrice apparaît dans des séquences de combat pleines d’action dans le teaser, Dans la bande-annonce, Tamannaah captive les téléspectateurs dans un avatar inédit.





Tamannaah Bhatia avait l’affiche du film et a écrit : « Je koi saadharan bouncer na se, andaaz toh hai hi iska khaas, par karname aur bhi first class ! Kal miliye Babli se ! je

Dans une interview avec Mid-Day, Tamannaah Bhatia a parlé de son rôle dans le film. Elle a déclaré: “Dès que j’ai lu le scénario, je suis tombée amoureuse du rôle. C’est l’un des personnages les plus excitants que j’ai rencontrés; il a de la substance. Madhur monsieur a un talent pour créer des protagonistes féminins déterminants, et Babli est également un rôle puissant. Pour la première fois, un film explorera l’histoire d’une videuse. J’ai hâte de plonger dans ce nouveau monde.

Parallèlement à la comédie à venir Plan A Plan B sur Netflix, Tamannaah joue également aux côtés de Riteish Deshmukh. La date de sortie est le 30 septembre. Le film, qui a été écrit et réalisé par Rajat Arora, met également en vedette l’interprète chevronné Poonam Dhillon et l’influenceur Kusha Kapila. Rajat Arora (Funk Your Blues Entertainment Pvt Ltd), Trilok Malhotra et KR Harish sont les producteurs de Plan A Plan B.