Tamannaah Bhatia appelle Vijay Varma ‘Prince’ alors qu’il réagit au tweet le tirant vers le bas par rapport à l’actrice de Lust Stories 2

Tamannaah Bhatia et Vijay Varma ont récemment confirmé leurs rumeurs de rencontres. Et avec ça, le Histoires de luxure 2 couple a pris certains de leurs fans par surprise. Il y a eu diverses réactions à Rencontres Tamannaah et Vijay l’un l’autre. Eh bien, depuis un mois maintenant, la magnifique beauté et le bel acteur peignent la ville en rouge et laissent les rumeurs de leur relation filmer. Récemment, après avoir confirmé leur relation, Vijay Varma a été comparé à Tamannaah. L’acteur a été abattu par rapport à l’actrice.

Vijay Varma réagit après avoir été comparé à Tamannaah Bhatia

Le tweet de Vijay Varma devient viral dans l’actualité du divertissement. Il semble qu’un fan de Tamannaah Bhatia ne soit pas content que l’acteur des Darlings sorte avec la beauté de Baahubali. La poignée du ventilateur avait réagi à la récente séance photo de Tamannaah et Vijay pour Netflix pour leur prochaine série Web d’anthologie Lust Stories 2. La poignée du ventilateur a écrit: « Elle est tout. Il n’est que Vijay. » Vijay Varma a répondu au tweet en disant : « Je suis un peu d’accord ». Les fans étaient venus soutenir Vijay Varma après sa réponse. Découvrez le tweet de l’acteur de Dahaad ici :

Je suis un peu d’accord https://t.co/4SsbMUuJEl Vijay Varma (@MrVijayVarma) 19 juin 2023

Tamannaah Bhatia a une réponse parfaite à la réaction de Vijay Varma et au tweet de l’internaute

Alors que les internautes sont toujours venus à la rescousse de Vijay Varma, la réponse ultime est venue de Tamannaah elle-même. La beauté de Jee Karda a retweeté le tweet de Vijay et a laissé tomber trois émoticônes de prince. Existe-t-il un meilleur moyen de faire taire les détracteurs ? Nous pensons que non. Tamannaah a fait un travail fabuleux sur le même sujet. Et cela montre juste leur lien naturel et magnifique. Découvrez le tweet de Tamannaah ici :

?????? https://t.co/PRnph1JklS Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks) 19 juin 2023

Les fans viennent à la rescousse de Vijay Varma

Depuis les aveux ou plutôt les rumeurs, certains internautes dénigrent Vijay Varma. Eh bien, c’est juste une mauvaise chose de comparer deux personnes qui s’aiment. Pour ceux qui ont comparé et abattu Vijay, nombreux sont ceux qui les ont mis à leur place pour la même chose. Découvrez leurs tweets ici :

Pendant ce temps, Tamannaah a récemment fait la une des journaux pour sa scène intime torride dans Jee Karda avec Suhail Nayyar. Les fans de Tamannaah ainsi que ses détracteurs l’avaient fustigée pour être revenue sur sa politique de non-baiser et avoir donné une scène intime. Tamannaah avait précédemment partagé que puisque tout avait évolué, elle ne voulait pas se retenir en tant qu’actrice et avait donc enfreint sa règle de non-baiser. D’autre part, Vijay Varma a gravi les échelons du succès les uns après les autres avec Mirzapur, She, Dahaad, Darlings et bien d’autres. Il sera ensuite vu dans The Devotion of Suspect X avec Kareena Kapoor Khan et Jaideep Ahlawat.