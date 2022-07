Tamales dans le village, homard entier et autres questions de lecteurs

Masa maison, l’ancienne manière

Des recommandations à proximité du Village pour les tamales ? Je savoure ceux qui sont généreux avec de la semoule de maïs. —Judi

Usine Tamal, quelqu’un? Il y a deux emplacements : un sur Ludlow Street et une devanture plus adjacente au village sur East Fourth Street près de Cooper Square. Comme l’a écrit la chroniqueuse du New York Times Magazine, Ligaya Mishan, dans sa critique de 2017, c’est l’un des rares endroits de New York qui fait de la masa la manière old-school (lire : ancienne). Ses tamales préférés : mole poblano, chipotle, salsa verde, rajas con queso et le bacon et le fromage si new-yorkais qui font mal ; 5 $ chacun.

Quand vous vous sentez dépensier

Où sont les meilleurs endroits pour manger des homards entiers à Manhattan ? Nous sommes prêts à dépenser quelques $$$, mais pas The Palm. -Pat L.

Je ne savais pas que nous avions une autre réunion du Finer Things Club ! Sérieusement, un homard entier n’est pas trop loin pour vous. À Keen Steakhouse, à Midtown, le prix du marché pour un homard entier cuit à la vapeur est actuellement de 35 $ la livre – ils plafonnent généralement à cinq livres, soit 175 $ – et ils vous permettent même de choisir votre propre homard. Et si vous vous rendez au nord de Brooklyn, veuillez vérifier Greenpoint Fish and Lobster Company. Le prix du marché dans son restaurant est actuellement de 49 $ à 59 $ par homard, ce qui, selon le restaurant, baisse enfin après la flambée des prix du homard de l’année dernière. Tous ses fruits de mer sont issus de sources durables et, mieux encore, votre homard est accompagné d’un bavoir !