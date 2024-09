Tamagotchi ouvre son premier magasin au Royaume-Uni et ses ventes mondiales doublent

Tamagotchi fait à nouveau sensation.

Le jouet en forme d’œuf abritant un animal de compagnie virtuel a été l’une des plus grandes folies des années 1990.

Et plusieurs tentatives pour relancer la marque au fil des ans semblent désormais avoir porté leurs fruits pour le propriétaire Bandai Namco.

Les ventes mondiales ont plus que doublé entre 2022 et 2023, indique-t-il à la BBC, et Tamagotchi a désormais ouvert sa première boutique au Royaume-Uni – ce qu’il n’avait même pas fait lorsqu’il était le gadget le plus en vogue en 1996.