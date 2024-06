Tama Tonga et Tanga Loa (Fka Guerillas Of Destiny) remportent leurs débuts par équipe de la WWE à SmackDown

Quelques semaines après avoir fait leurs débuts devant la caméra à la WWE et s’être alignés sur The Bloodline, Tama Tonga et Tanga Loa ont finalement fait leurs débuts sur le ring en tant qu’équipe lors du « WWE SmackDown » de vendredi. Tonga a rejoint Sikoa à Backlash France – battant Kevin Owens et Randy Orton dans un Street Fight – puis a disputé trois matchs dans le tournoi King of Ring 2024, battant Angelo Dawkins et LA Knight avant de échouer contre Orton en demi-finale. Vendredi soir, c’était la première fois que Loa participait à un match de la WWE.

Les débuts des frères à la WWE en tant que duo ont eu lieu après un segment dans lequel « Wise Man » Paul Heyman a tenté de faire appel à Owens et de le convaincre de ne pas affronter The Bloodline. Quand Owens a refusé, Heyman est devenu furieux, faisant des gestes extravagants et concluant accidentellement un contrat avec Owens. Avant qu’Owens, éternellement en colère, puisse mettre la main sur Heyman, The Bloodline est apparu. Heureusement pour « KO », les Street Profits sont venus à son aide ; Owens a pris soin de Sikoa alors qu’ils se battaient dans la foule. Cela a laissé Tonga et Loa affronter les champions par équipe à plusieurs reprises, et ils ont fini par remporter la victoire – ce qui n’est pas une énorme surprise quand on se souvient, comme Corey Graves l’a fait dans ses commentaires, qu’ils sont eux-mêmes champions par équipe à plusieurs reprises.

Anciennement connus sous le nom de Guerrillas of Destiny (GoD), Tonga et Loa étaient membres du Bullet Club du NJPW de 2016 à 2022. Pendant leur séjour au Japon, ils ont été champions par équipe de l’IWGP ensemble sept fois et détiennent toujours le record du plus grand nombre de titres par équipe. règne dans l’histoire du NJPW (ils occupent la troisième place en jours combinés en tant que champions). Ils ont également remporté la World Tag League en 2020 et sont également d’anciens champions du monde par équipe de la Ring of Honor.