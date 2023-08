Talullah, la fille de Bruce Willis, partage une transformation spectaculaire en faisant le point sur son trouble de l’alimentation

Tallulah Willis s’est rendue sur Instagram pour partager une mise à jour sur ses progrès alors qu’elle se remet d’un trouble de l’alimentation.

La fille de Bruce Willis et Demi Moore, âgée de 29 ans, a publié des photos avant et après pour montrer les changements survenus dans son corps et a commencé sa légende par un avertissement déclencheur.

« ~TW : image de pré-récupération ED~Je l’aime. Et je l’aime, et je vois à quel point elle a été courageuse. stable sur le cap mes bbs », a écrit Willis, accompagné d’un emoji représentant un soleil et des hashtags #edrecovery et #iloveme.

DEMI MOORE DÉFEND SA PLUS JEUNE FILLE, TALLULAH WILLIS, AU MILIEU DU BODY-SHAMING

Willis a commencé son diaporama avec l’ancienne « image de pré-récupération » de son corps et a suivi avec une capture d’écran d’une discussion de groupe dans laquelle elle a été vue sur une photo plus récente.

« Regardez mon corps en bonne santé !!!! » a écrit la créatrice de mode sous l’image qu’elle a envoyée au chat.

« Tu es belle », a répondu Rumer, la sœur de Willis, 31 ans, dans un texte visible sur la capture d’écran.

« J’ai l’air fort et gorgina ! Lisez un autre texte qui figurait dans la discussion de groupe.

Willis a conclu son message avec une photo d’un plateau de fruits coloré comprenant des raisins, des melons et des prunes.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

L’ancienne enfant actrice a parlé de son combat contre un trouble de l’alimentation et de son rétablissement dans un essai qu’elle a écrit pour Vogue en mai.

« Au cours des quatre dernières années, j’ai souffert d’anorexie mentale, dont j’ai hésité à parler car, après être devenu sobre à 20 ans, restreindre la nourriture m’a semblé être le dernier vice auquel je devais m’accrocher », Willis révélé.

Elle a poursuivi : « Quand j’avais 25 ans, j’ai été admise dans un centre de traitement résidentiel à Malibu pour traiter la dépression avec laquelle j’avais vécu pendant mon adolescence. C’était une expérience largement thérapeutique ; pour la première fois, j’ai fait le deuil de mes 15 ans. -le vieux inadapté à moi, le vilain petit canard. »

Willis a partagé qu’elle avait également reçu un diagnostic de trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDAH) et qu’elle avait commencé à prendre des médicaments stimulants, qu’elle a décrits comme « transformateurs ».

« Je me suis sentie intelligente pour la première fois, mais j’ai aussi commencé à apprécier l’effet secondaire coupe-​faim des médicaments », a-t-elle écrit. « J’ai vu un moyen de bannir l’adolescent maladroit au profit d’un petit lutin volage. »

« Et comme tant de personnes souffrant de troubles de l’alimentation, ma perception de moi-même s’est détraquée », a ajouté Willis. « Il y a un délice malsain au début d’une perte de poids rapide. »

« Les gens disent : ‘Oh wow !’ Et puis rapidement, cela se transforme en : « Est-ce que ça va ? Mes amis et ma famille étaient terrifiés et je l’ai rejeté. Ils disaient : « Est-ce le médicament contre le TDAH ? » »

Willis a expliqué qu’elle était « très protectrice » à l’égard de ses médicaments stimulants et qu’elle « rationalisait » de continuer à les prendre car cela lui permettait de « se concentrer ».

La créatrice de mode a rappelé qu’elle souffrait à l’époque de dysmorphie corporelle, qu’elle a dit avoir « affichée sur Instagram ».

Willis a révélé que son poids était tombé à environ 84 livres au printemps 2022.

« J’avais toujours froid », se souvient-elle. « J’appelais des équipes mobiles IV pour qu’elles viennent chez moi, et je ne pouvais pas marcher dans mon quartier de Los Angeles parce que j’avais peur de ne pas avoir d’endroit où m’asseoir et reprendre mon souffle. »

Après que l’ancien fiancé de Willis, Dillon Buss, l’ait « larguée » en juin 2021, elle a déclaré que sa famille l’avait envoyée à Driftwood Recovery, un centre de réadaptation au Texas. Pendant son séjour à Driftwood, Willis a écrit qu’on lui avait diagnostiqué un trouble de la personnalité limite.

« Au moment où j’ai quitté le Texas, en octobre, je me sentais beaucoup mieux », se souvient Willis.

Elle a poursuivi : « J’ai réalisé que ce que je voulais plus que l’harmonie avec mon corps, c’était l’harmonie avec ma famille, ne plus les inquiéter, apporter de la légèreté à mes sœurs et à mes parents. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Un corps émacié ne ferait pas ça. Cela faisait des années que je sentais le poids des gens qui s’inquiétaient pour moi, et cela m’a mis à genoux. »

Plus tôt dans son essai, Willis a admis qu’elle avait été « moi-même trop malade pour gérer » les problèmes de santé de son père. En février, Bruce a reçu un diagnostic de démence frontotemporale (FTD) après avoir initialement reçu un diagnostic d’aphasie en 2022.

Maintenant que sa santé s’est améliorée, Willis a écrit qu’elle pouvait se concentrer sur le temps passé avec son père.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

« Le rétablissement dure probablement toute la vie, mais j’ai maintenant les outils nécessaires pour être présent dans toutes les facettes de ma vie, et particulièrement dans ma relation avec mon père », a-t-elle déclaré.

Willis a poursuivi : « Je peux lui apporter une énergie lumineuse et ensoleillée, peu importe où je suis allé. Dans le passé, j’avais tellement peur d’être détruit par la tristesse, mais finalement je sens que je peux me montrer et qu’on puisse compter sur moi. »

« Je peux savourer ce moment, tenir la main de mon père et sentir que c’est merveilleux. Je sais que des épreuves approchent, que c’est le début du chagrin, mais cette histoire de s’aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu’un d’autre, c’est réel. «