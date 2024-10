Elon Musk, le milliardaire technologique derrière SpaceX et Tesla a récemment franchi une étape majeure dans sa vision de la technologie des fusées réutilisables. Dimanche, SpaceX a ramené avec succès son propulseur de fusée de 233 pieds vers le site de lancement et l’a attrapé en vol à l’aide de deux bras mécaniques géants, une percée qui marque une avancée significative pour l’entreprise. Ce système, appelé « Méchazilla « , a été conçu pour attraper les Super Heavy Boosters en plein vol. Musk a expliqué dans une vidéo comment la tour sur mesure avec ses bras massifs a été conçue pour capturer l’objet volant le plus grand et le plus lourd jamais fabriqué – environ 250 tonnes – bien qu’il ait noté prévoit de le rendre plus léger à l’avenir.

Malgré la prouesse technologique, Musk a reconnu la complexité de la tâche. Le propulseur, qui se déplace toujours à plus de la moitié de la vitesse du son, devrait être attrapé en descendant. Il a révélé qu’il avait demandé à l’équipe de retirer les pieds de la tour, en se concentrant uniquement sur les bras pour l’attraper. Les moteurs du propulseur ralentiraient sa descente, permettant aux bras de se refermer autour de lui. Cette démonstration de l’enthousiasme de Musk pour la technologie des fusées a également révélé son côté plus ludique, celui que son ex-femme, Talulah Riley, a expérimenté lorsqu’il l’a invitée dans sa chambre d’hôtel pour regarder des « vidéos de fusées ». Elle a ensuite partagé, avec humour, que Musk venait effectivement de lui montrer de véritables vidéos de fusées.

Ce vol d’essai réussi, au cours duquel le vaisseau spatial de SpaceX a effectué un amerrissage remarquable dans l’océan Indien, a suscité de nombreuses félicitations. L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a salué cette avancée, soulignant qu’elle soutiendrait des missions ambitieuses telles que l’atterrissage sur le pôle Sud de la Lune et, à terme, l’exploration de Mars. Avec le lancement du Starship et la récupération du Super Heavy Booster par Mechazilla, cette réalisation rapproche de la réalité le rêve de Musk d’un système de fusée entièrement réutilisable.

Riley, l’ex-femme de Musk, a souvent fait partie du récit public autour de Musk. Les deux hommes se sont rencontrés en 2008 et se sont mariés en 2010, avant de divorcer en 2012. Ils se sont remariés un an plus tard, pour ensuite divorcer à nouveau en 2016. Malgré leur histoire romantique tumultueuse, ils entretiennent une amitié étroite. Riley a parlé de leur relation avec un profond respect et amour, décrivant Musk comme une personne émotive qui se soucie profondément de sa famille et de ceux qu’il aime. Elle l’a même défendu contre les perceptions du public qui le décrivent comme froid ou détaché, en soulignant des moments qui montrent son côté le plus doux, comme la fois où il s’est aventuré dans la neige la nuit pour lui apporter des fleurs lorsqu’il s’est rendu compte qu’il ne lui avait pas acheté de Noël. cadeau.

Au cours de leurs années ensemble, Riley a joué un rôle actif dans la vie et la famille de Musk, l’aidant à élever ses cinq enfants issus de son précédent mariage avec Justine Wilson. Elle s’est retirée de sa carrière d’actrice pour soutenir la famille et l’environnement de travail de Musk, une décision qui, selon elle, était motivée par son désir de donner la priorité à la vie de famille à cette époque. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un rôle conventionnel de « femme au foyer », Riley l’a décrit comme un effort familial collectif, dans lequel les enfants de Musk étaient impliqués dans ses projets, mêlant sa vie personnelle et professionnelle.

Riley a bâti sa propre carrière avec succès, jouant dans des films tels que Pride & Prejudice et Inception, ainsi que dans la série télévisée Westworld. Elle est également une écrivaine accomplie, ayant publié deux romans, Acts of Love en 2016 et The Quickening en 2018. Bien que sa relation avec Musk ait façonné une grande partie de son récit public, elle s’est imposée comme une figure indépendante à la fois dans l’industrie du divertissement et cercles littéraires.

En 2023, Riley a épousé l’acteur Thomas Brodie-Sangster, marquant ainsi un nouveau chapitre de sa vie. Cependant, son lien avec Musk reste fort. Tous deux se sont publiquement félicités, Riley reconnaissant l’immense passion de Musk pour son travail et sa profondeur émotionnelle. Leur amitié durable se poursuit, reflétant le lien durable qu’ils ont noué au cours de leurs années ensemble, même si leur relation amoureuse a pris fin. Malgré son évolution, le temps passé par Riley avec Musk reste une partie importante de son histoire personnelle, tissée dans la perception du public de sa vie et de sa carrière.