Talon allumer WWE Raw

Une star de la WWE a tourné les talons avec une attaque contre une star bien-aimée des fans lors du WWE Raw du 30 septembre ce soir.

Il semble que finalement la persévérance de Karrion Kross commence à porter ses fruits puisque l’un des membres du roster qu’il ciblait s’est retourné contre leur partenaire de longue date.

Alors que Kross est resté toujours présent dans l’histoire de New Day entre Kofi Kingston et Xavier Woods (apparaissant littéralement derrière eux, caché derrière leurs conversations dans les coulisses, il semble que son influence ait donné naissance à une autre star.

Ce soir à WWE Raw, il y a eu un match par équipe avec R-Truth et The Miz se réunissant au retour de Truth pour affronter l’équipe du Final Testament des Authors of Pain.

Avec toute l’équipe du Final Testament au bord du ring, Kross, Scarlett et Paul Ellering étaient sur place pour assister à l’éventuelle trahison d’un favori bien-aimé des fans.

Pendant le match, The Miz s’est retourné contre R-Truth, le clouant avec une grosse botte et quittant le ring, laissant Truth souffrir seul.

Après avoir été brièvement battu par Akam et Rezar, R-Truth allait perdre le match alors que The Miz quittait simplement l’entrée.

Karrion Kross, pour sa part, a été montré en train de rire de manière maniaque de la tournure des événements.

Le tour de talon de Miz survient après qu’il y ait eu apparemment un tour de babyface notable plus tôt dans la série, que vous pouvez lire sur ce lien.

