Tallulah Willis sur le trouble dysmorphique corporel, ressemblant à papa Bruce

Tallulah Willis s’ouvre sur la lutte contre le trouble dysmorphique corporel et partage ses conseils pour ceux qui peuvent avoir des difficultés.

Dans une publication sur Instagram mardi, Willis a déclaré qu’elle se punissait pour ressembler à son père Bruce Willis au lieu de ressembler à sa mère Demi Moore.

« J’ai ressenti de la ressemblance car je croyais que mon visage ‘masculin’ était la seule raison de mon manque de mobilité – FAUX! » elle a écrit à côté d’une série de photos d’elle et de sa mère. « J’étais / suis intrinsèquement précieux et digne, à n’importe quel stade de la vie, à n’importe quelle taille, avec n’importe quelle coiffure! (Comme vous). »

Trouble dysmorphique corporel (BDD), défini par la clinique Mayo comme «un trouble de santé mentale dans lequel vous ne pouvez pas arrêter de penser à un ou plusieurs défauts perçus ou défauts dans votre apparence – un défaut qui semble mineur ou qui ne peut pas être vu par autres. »

Willis a écrit qu’elle avait accepté l’idée que son visage changerait avec l’âge.

Elle a noté qu’il est normal que les gens veuillent se sentir confiants et avoir bonne mine, mais cela devient dangereux lorsque l’hyper-concentration sur l’apparence « se glisse dans un endroit plus profond et plus effrayant où elle commence à dévorer votre essence petit à petit. »

L’actrice a également rappelé à ses adeptes que le trouble dysmorphique corporel est une «douleur psychologique» valide et non un «problème stupide et vain». Elle les a encouragés à demander de l’aide s’ils en ont besoin.

Willis a également partagé ses conseils pour faire face au trouble:

Willis dit qu’elle met un « miroir de serviette sur le miroir » ou enlève les miroirs quand elle a une « spirale BDD ».

Elle prend également des pauses sur les réseaux sociaux. «Je fais défiler 9GAG pour dissocier à la place», a-t-elle écrit, faisant référence à l’application de partage de mèmes.

Elle lit également des livres de fantaisie. Plus récemment, elle a apprécié la série « Court of a Thorns and Roses » « mais contactez (sœur) @scoutlaruewillis, elle a toujours les bonnes recommandations. »

«Trouvez une personne, un cercle, une communauté en sécurité à qui vous pourrez exprimer le moment déclencheur / l’obsession actuelle / la spirale», suggéra-t-elle.

Willis a également encouragé ses fans à «aller se promener et écouter de la musique».

Elle a également recommandé de prendre un bain apaisant «et d’étaler de l’huile / lotion corporelle sur toute la peau sensible».

L’actrice a également trouvé que l’écriture était un outil utile. « La parole vomit TOUT ce qui gargouille dans votre esprit sur un morceau de papier et puis le déchire ou le brûle. Laissez-le couler hors de vous et ne prenez plus l’espace précieux dans votre esprit. »

Son dernier conseil est de respirer. « Fermez les yeux. RAPPELEZ-VOUS que vous êtes autorisé à prendre les choses 5 minutes à la fois. Aussi longtemps que vous en avez besoin. »

Scott M. Granet, un travailleur social clinique agréé âgé de 66 ans à la clinique OCD-BDD de Californie du Nord, a déclaré que le trouble dysmorphique corporel (souvent également appelé dysmorphie corporelle) affecte environ 2% de la population. Ayant lui-même été diagnostiqué, Granet a déclaré à USA TODAY en mars qu’il lui avait fallu des années pour découvrir qu’il luttait contre le trouble.

Marla W. Deibler, psychologue agréée et directrice exécutive du Center for Emotional Health of Greater Philadelphia, a déclaré que de nombreuses personnes atteintes de BDD sont convaincues de leurs perceptions négatives de soi, malgré les commentaires du contraire.

« Le BDD peut être difficile à reconnaître en soi-même, car la compréhension de l’inexactitude de la perception erronée de son corps est souvent médiocre », a-t-elle déclaré.

Contributeur: Jenna Ryu

