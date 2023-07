Tallulah Willis porte un bikini léopard pour la journée de la piscine : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Tallulah Willis, 29 ans, a fait face au temps torride de l’été en allant nager à Los Angeles le dimanche 30 juillet. Tallulah portait un bikini une pièce à imprimé léopard qui mettait en valeur son corps sexy alors qu’elle se baignait dans la piscine. Elle a secoué un chapeau de paille beige pour couvrir le haut de sa tête du soleil battant. Tallulah a ajouté de la couleur à son look avec un sac fourre-tout multicolore flashy qu’elle portait sur son épaule.

Côté accessoires, la fille cadette de Bruce Willis et Demi-Moore n’avait qu’un bracelet blanc sur son épaule gauche. Elle a choisi de ne pas porter d’autres bijoux ou chaussures pour la journée à la piscine. Le créateur de mode avait également peu ou pas de maquillage. Tallulah a modelé quelques tatouages ​​​​de bras pendant qu’elle était à la piscine. Elle était absolument magnifique, comme toujours, et a profité d’un dimanche d’été relaxant de la manière la plus parfaite possible.

Tallulah a fait la une des journaux plus tôt cet été lorsqu’elle a parlé d’un trouble de l’alimentation dans un Vogue essai en juin. Elle a révélé qu’elle pesait environ 84 livres et qu’elle avait reçu un diagnostic d’anorexie mentale quelques années avant de se séparer de son ex-fiancé. Bus Dillon. « J’étais toujours gelé. J’appelais des équipes mobiles IV pour venir chez moi, et je ne pouvais pas marcher dans mon quartier de Los Angeles parce que j’avais peur de ne pas avoir d’endroit pour m’asseoir et reprendre mon souffle », a-t-elle écrit.

Tallulah a également révélé qu’après que son partenaire l’ait « larguée », sa famille – qui comprend ses célèbres parents et ses deux sœurs – l’a fait admettre à Driftwood Recovery au Texas, où elle a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité borderline. « Au moment où j’ai quitté le Texas, en octobre, je me sentais beaucoup mieux », a écrit Tallulah dans son essai. « J’ai réalisé que ce que je voulais plus que l’harmonie avec mon corps, c’était l’harmonie avec ma famille – ne plus les inquiéter, apporter une légèreté à mes sœurs et à mes parents. »

Toujours dans l’essai, Tallulah a noté que la plupart de ses vêtements « sont trop petits maintenant », et quand elle passe par son placard, elle doit « résister à la tentation de s’attarder là-dessus ». Tallulah a reconnu que « le rétablissement dure probablement toute la vie », mais a reconnu qu’elle avait maintenant les « outils » pour surmonter ses difficultés et vivre une vie plus saine et plus heureuse.

