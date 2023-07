Tallulah Willis porte un bikini à cordes après avoir révélé une dysmorphie corporelle – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Keith / BACKGRID

Tallulah Wills, 29 ans, avait l’air fantastique dans une toute nouvelle photo de bikini publiée sur son Instagram le mercredi 19 juillet. Elle a pris la pose alors qu’elle secouait un bikini rose et a révélé qu’elle partageait la photo, car elle se sentait sexy. « Publier sur le site principal [because] Je suis sexy », a-t-elle écrit dans la légende de la photo, et nombre de ses fans et autres célébrités ont laissé des compliments en la faisant monter dans les commentaires.

La photo est venue environ un mois après Tallulah, qui est la plus jeune fille de Bruce Willis et Demi Moore, a parlé de lutter contre un trouble de l’alimentation dans un Vogue essai en juin. Elle a révélé qu’elle pesait environ 84 livres et qu’elle avait reçu un diagnostic d’anorexie mentale quelques années avant de se séparer de son ex-fiancé. Dillon Bus. « J’étais toujours gelé. J’appelais des équipes mobiles IV pour venir chez moi, et je ne pouvais pas marcher dans mon quartier de Los Angeles parce que j’avais peur de ne pas avoir d’endroit pour m’asseoir et reprendre mon souffle », a-t-elle écrit.

Outre l’anorexie, Tallulah a également parlé de sa santé mentale et du diagnostic de trouble de la personnalité limite. En février, elle avait partagé une série de photos et de vidéos d’elle-même dansant et s’amusant, admettant qu’elle se sentait mieux après une période de tristesse. « » J’étais vraiment très triste, pendant très longtemps. Mais je me souviens de qui je suis », a-t-elle écrit en légende. « Merci pour tous ceux qui l’aimaient depuis le début, je suis content d’être enfin arrivé à la fête. »

Tallulah a partagé pas mal de photos de maillots de bain sur son Instagram au cours de l’été. Elle a partagé un ensemble de photos « page turner » d’elle-même prenant un peu de soleil avec Justin Acé, alors qu’elle portait un bikini noir et rouge. Sur le cliché, elle a fait un bisou sur la joue au chanteur début juillet. Fin juin, elle a partagé une autre photo d’eux deux prenant un bain de soleil alors qu’elle portait un bas de bikini avec son chien. « SUNS OUT ~ BUNS OUT ~ TOEBEANS OUT », a-t-elle écrit dans la légende.

