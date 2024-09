Tallulah Willis partage des nouvelles de la santé de son père Bruce Willis au milieu de « jours douloureux »

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Dans mes reportages sur les droits reproductifs des femmes, j’ai pu constater le rôle essentiel que joue le journalisme indépendant dans la protection des libertés et l’information du public. Votre soutien nous permet de maintenir ces questions vitales au centre de l’attention. Sans votre aide, nous ne pourrions pas lutter pour la vérité et la justice. Chaque contribution nous permet de continuer à rendre compte des histoires qui ont un impact sur la vie des gens. Kelly Rissman Journaliste d’actualités américaines En savoir plus

La fille de Bruce Willis, Tallulah Willis, a donné des nouvelles de la santé de son père.

Le joueur de 30 ans s’est exprimé sur le Émission d’aujourd’hui avec les hôtes Savannah Guthrie et Hoda Kotb le mercredi 18 septembre, sur la façon dont Le sixième sens La star est aux prises avec une démence frontotemporale (DFT), qui lui a été diagnostiquée l’année dernière.

« Son état est stable, ce qui est une bonne chose dans cette situation, mais c’est aussi difficile », a-t-elle déclaré aux animateurs du talk-show. « Il y a des jours difficiles, mais il y a tellement d’amour. »

Elle a expliqué que depuis le Piège de cristal Après avoir reçu son diagnostic, elle a appris à passer son temps de manière plus judicieuse et à apprécier chaque moment qu’elle peut passer avec sa famille, en particulier son père.

« Cela m’a vraiment montré qu’il ne faut prendre aucun moment pour acquis, et je pense vraiment que nous serions les meilleurs amis du monde », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il est très fier de moi. Il faut être dans l’instant présent. »

ouvrir l’image dans la galerie Tallulah Willis s’est déjà exprimée sur la nécessité de sensibiliser le public à la maladie de son père, la FTD (Getty Images)

L’interview de Tallulah intervient quelques jours seulement après que sa mère et l’une des ex de Bruce, Demi Moore, se soient exprimées sur Le spectacle de Drew Barrymore à propos de comment il va.

« Je pense qu’il s’en sort, vous savez, compte tenu des circonstances, il est dans une position stable », a-t-elle déclaré à Barrymore. « Vous savez, ce que je dis à mes enfants, c’est de les rencontrer là où ils en sont. Vous ne vous accrochez pas à qui ils étaient ou à ce que vous voulez qu’ils soient, mais à qui ils sont à ce moment précis.

« Et de là naît une telle beauté, une telle joie, un tel amour, une telle douceur. Quand je suis à Los Angeles, j’y vais chaque semaine et j’apprécie vraiment le temps que nous partageons tous ensemble. »

En mars 2022, l’acteur a été diagnostiqué avec une aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales pouvant entraîner des difficultés de compréhension, de parole, de lecture ou d’écriture.

Cependant, l’une des autres filles de l’acteur, Rumer, a fourni une mise à jour l’année dernière lorsqu’elle a expliqué que son père avait reçu un diagnostic « plus spécifique » de démence frontotemporale (DFT), une forme « rare et agressive » de la maladie.

La FTD est un terme générique utilisé pour désigner diverses maladies cérébrales qui affectent principalement les lobes frontaux et temporaux du cerveau, qui sont associés à la personnalité, au langage et au comportement, selon la clinique Mayo.

Tallulah a déjà parlé de la santé de son père, comme elle l’a déclaré sur Le spectacle de Drew Barrymore C’est pourquoi sa famille est si ouverte au sujet de la santé de Bruce. « Je pense que c’est double. Je pense que d’un côté, c’est ce que nous sommes en tant que famille », a-t-elle déclaré. « Mais aussi, il est très important pour nous de sensibiliser le public à la DFT. »

« Si nous pouvons prendre quelque chose avec lequel nous luttons en tant que famille et, individuellement, aider d’autres personnes, changer la situation, en faire quelque chose de beau, c’est vraiment spécial pour nous. »

Depuis qu’elle a découvert le diagnostic de son père, Tallulah a également reçu un diagnostic d’autisme dont elle continue de parler.

« C’était très émouvant », a-t-elle révélé sur le Émission d’aujourd’hui « Pour être honnête, je me détestais vraiment et je pensais que j’étais très brisée. Alors, apprendre que les éléments de moi-même que je pensais être des maladies, des erreurs ou tout simplement trop importants pour ce monde sont en fait acceptables et qu’ils nécessitent juste un peu plus d’outils. Et cela m’a donné plus de grâce envers moi-même. »