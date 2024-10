Tallulah Willis exprime son « amour » pour son père Bruce Willis dans un hommage touchant

Tallulah Willis a rendu un vibrant hommage à son père, Bruce Willis, qui souffre actuellement de démence frontotemporale.

Dans une publication Instagram du lundi 30 septembre, l’homme de 30 ans a écrit : « Hé, j’aime tellement ce gars et ressentir des sentiments est une chose difficile, mais je suis très reconnaissant de les laisser couler à travers moi maintenant au lieu de me déconnecter. il! Des archives éternelles », à côté de trois photos d’elle et de son père.

De plus, la première image montrait Bruce embrassant sa fille à l’arrière de la tête tout en lui saisissant doucement les épaules tandis que l’on pouvait voir Tallulah lui tenir les mains, les yeux fermés.

De plus, le message a été suivi d’une image des deux souriants jusqu’aux oreilles à côté d’un bol de soupe. Pour la dernière image, elle a partagé une photo de son père rayonnant alors qu’elle feuilletait un livre avec des photos de lui.

Selon Personnesle Mourir dur Le diagnostic de démence frontotemporale de l’acteur a été révélé par sa femme, Emma Heming Willis, en février 2023.

De plus, l’annonce est intervenue près d’un an après qu’il a été révélé que Bruce avait reçu un diagnostic d’aphasie et qu’il s’éloignait du métier d’acteur.

Il convient de mentionner qu’au début du mois, Tallulah, que Bruce partage avec son ex-femme Demi Moore ainsi que ses filles Rumer et Scout, a déclaré lors d’une apparition à l’émission Aujourd’hui montrer que son père est « stable, ce qui, dans cette situation, est une bonne chose ».