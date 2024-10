Tallulah Willis a partagé de nouvelles photos de Bruce au milieu de la démence

Tallulah Willis a partagé un message touchant alors que son père, Bruce Willis, poursuit son combat contre la démence frontotemporale. Dans un Instagram plus tôt cette semaine, Tallulah a montré de nouvelles images de Bruce, qui, selon elle, provenaient « des archives éternelles ».

Stefanie Keenan/Getty Images pour goop



Sur l’un des jolis clichés, on peut voir Bruce serrer sa fille dans ses bras. Et dans une autre, Tallulah feuillette un album de vieilles coupures de presse sur la carrière de son père. Dans toutes les photos, Bruce est souriant et radieux alors qu’il passe du temps avec Tallulah, et dans ce qui pourrait être la photo la plus touchante, il lui dépose un doux baiser sur la tête.

« Hé, j’aime tellement ce gars et ressentir des sentiments est une chose difficile », a légendé Tallulah. « Mais je suis tellement reconnaissante de les laisser couler à travers moi maintenant au lieu de m’en déconnecter ! Des archives éternelles 🌞. »

E! Nouvelles rapporte que les amis célèbres de Tallulah n’ont pas tardé à offrir leur soutien dans les commentaires. Selma Blair a écrit : « Vous aimez votre bien-aimé » et Meadow Walker, la fille du regretté acteur Paul Walker, a ajouté : « L’amour le plus pur ».

Le nouveau message intervient deux semaines après que Tallulah a fait une apparition sur le Aujourd’hui show et a fait le point sur la santé de Bruce. Elle a expliqué qu’à l’époque, tout était « stable » et que c’était « bien » que les choses n’aient pas avancé.

« Il est stable, ce qui est bien dans cette situation, et c’est difficile », a-t-elle déclaré sur 18 septembre. « Il y a des jours douloureux, mais il y a tellement d’amour. Et cela m’a vraiment montré qu’il ne fallait prendre aucun moment pour acquis.

Getty Images



Elle a ajouté qu’elle pensait que sa relation avec son père serait plus profonde s’ils passaient plus de temps ensemble avant le diagnostic.

« Je pense vraiment que nous serions les meilleurs amis. Je pense qu’il est très fier de moi », a-t-elle terminé.