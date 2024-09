Tallulah Willis a fait le point sur la démence de Bruce Willis

Quelques jours seulement après que Demi Moore ait donné des nouvelles de son ex-mari Bruce Willisdémence, leur fille Tallulah Willis a également partagé quelques informations sur la façon dont son père se porte. Lors d’une apparition sur Aujourd’hui Dans une interview accordée à l’émission The Hollywood Reporter, elle a expliqué que certains jours pouvaient être « douloureux » pour Bruce alors que lui et sa famille devaient gérer sa démence frontotemporale. L’acteur a indiqué qu’il se retirerait de l’industrie du divertissement en mars 2022 après avoir reçu un diagnostic d’aphasie. Plus tard, la femme de Bruce, Emma Heming Willis, a indiqué que la maladie avait évolué vers une démence frontotemporale.

Lorsque l’animatrice Hoda Kotb a partagé à quel point elle avait été touchée par le récent essai de Tallulah sur l’expérience de sa famille avec Bruce, elle a noté que cela avait changé sa vision de presque tout et que même s’il était stable, il y avait des jours qui étaient « douloureux ».

« Il est stable, ce qui, dans cette situation, est une bonne chose », a partagé Tallulah. « C’est dur. Il y a des jours douloureux mais il y a tellement d’amour. Et cela m’a vraiment montré qu’il ne faut prendre aucun moment pour acquis et je pense vraiment que nous serions les meilleurs amis du monde. Je pense qu’il est très fier de moi. »

Tallulah a également mentionné leur amitié dans l’essai qu’elle a écrit, affirmant que s’ils passaient plus de temps ensemble, ils seraient encore plus proches.

« J’ai des espoirs pour mon père que j’hésite à abandonner », a écrit Tallulah dans Vogue plus tôt cette année. « J’ai toujours reconnu des éléments de sa personnalité en moi, et je sais que nous serions de très bons amis si seulement nous avions plus de temps ensemble. »

Tallulah a également parlé à Kotb des conseils qu’elle a reçus de sa mère, affirmant que Moore lui avait dit : « Tu dois être dans l’instant présent, tu dois être présente. »

Le mois dernier, Tallulah a partagé avec Personnes que l’état de son père ne s’aggravait pas ou ne s’améliorait pas, affirmant qu’il était « faire la même chose En ce qui concerne la dernière fois, nous avons fait une mise à jour, ce qui, me dit-on, est une bonne chose. Mais quel que soit le jour, ma famille et moi le rencontrons là où il se trouve.