Talles Magno au NYCFC est bon, mais ne le comparez pas à Kayky, lié à Manchester City

Deux conclusions rapides peuvent être tirées par le transfert de l’attaquant adolescent Talles Magno de Vasco da Gama au New York City FC.

La première est que la Major League Soccer est maintenant une force sérieuse sur le marché des jeunes talents brésiliens. Il y a toujours eu une forte saveur sud-américaine dans la MLS. Dans les premières années, il s’agissait généralement de Boliviens et de Colombiens. Avec le temps, avec la consolidation de la ligue, d’autres incursions ont été faites plus au sud. Les Argentins sont devenus une attraction majeure.

Le Brésil a été plus difficile, avec une devise plus forte et des salaires plus élevés. Mais le real brésilien a perdu une partie de sa valeur, les clubs ont besoin d’argent et un déménagement aux États-Unis ne se présente plus comme un pas en arrière.

L’autre conclusion est qu’une pression insensée peut s’exercer sur les jeunes joueurs, ceux qui ont déjà été surnommés « Wonderkids ».

Certains comparent défavorablement Talles Magno à Kayky, qui a récemment signé avec Manchester City de Fluminense. Kayky, 18 ans, a presque exactement un an de moins que Talles Magno. Il n’a fait ses débuts en équipe première que cette année, tandis que Talles Magno est apparu pour la première fois dans la formation Vasco au début de juin 2019. Talles Magno devrait donc être plus avancé dans le développement.

Talles Magno est un talent intrigant et pourrait être un buteur précieux pour le NYCFC. Bruna Prado / Getty Images

Mais Kayky se rendra en Angleterre à la fin de l’année. Et Talles, qui était autrefois lié à Liverpool, va au NYCFC plutôt qu’au club phare du City Football Group. Donc, si nous acceptons la logique cruelle selon laquelle Kayky est sur la voie rapide alors que Talles Magno est à la traîne, comment cela peut-il s’expliquer?

Un facteur est que Kayky a été introduit cette année dans une équipe relativement réussie. Fluminense a atteint la finale du championnat de l’État de Rio et a de bonnes chances de se qualifier mardi pour les huitièmes de finale de la Copa Libertadores. Vasco da Gama, quant à lui, a traversé des moments difficiles. En février, ils ont été relégués en deuxième division brésilienne.

Développer de jeunes talents est un art délicat, qui devient beaucoup plus compliqué lorsque l’équipe se porte mal et que la pression est forte. Et il y a autre chose à prendre en considération.

Le type de joueur Kayky est déjà très clair. Le « Neymar au pied gauche » a de la vitesse et de magnifiques dribbles rapprochés, associés à une vision intéressante. Légèrement bâti, il a besoin d’espace pour briller – le type de pièce que l’on trouve sur les flancs. Bref, Kayky est un véritable ailier.

Le cas de Talles Magno n’est pas si clair. Certaines de ses premières apparitions pour Vasco ont eu lieu à l’avant-centre. Par la suite, il a été plus souvent vu jouer de la gauche, surtout après que le club ait signé le braconnier argentin German Cano. Opérer de plus en plus profondément a permis à Talles Magno de développer son jeu de combinaison, en échangeant des passes avec Cano ou avec le meneur de jeu Martin Benitez.

Mais cela signifiait aussi qu’il passait beaucoup de temps loin du but, ce qui semblait une perte pour un joueur grand, fort, mobile et talentueux, capable de finir dans les airs et sur les deux pieds.

Il est très peu probable que Talles Magno devienne un ailier extérieur. Il n’a pas le rythme extrême qu’exige le rôle. Mais comme il se remplit physiquement, il est facile de l’imaginer comme un véritable avant-centre, ou peut-être comme un deuxième attaquant, tombant et errant derrière le n ° 9.

C’est précisément ce qui rend son déménagement à New York si fascinant. Les joueurs ne se développent pas tous au même rythme. Certains ont besoin de plus de temps pour déterminer comment utiliser au mieux leurs forces dans le contexte collectif du jeu. Ils ont besoin de développer un sens de leur propre identité footballistique. Voir quelqu’un d’aussi prometteur que Talles Magno se retrouver en tant que joueur devrait être l’une des friandises les plus attrayantes de la MLS.

Et si son passage au NYCFC est un succès, qui sait quels sommets il peut atteindre?