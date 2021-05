Talladega NASCAR track permettant aux fans de faire des tours après le vaccin COVID-19

Ceux qui se sont rendus samedi à Talledega Superspeedway pour recevoir un vaccin ou un test COVID-19 ont été autorisés à faire leurs deux tours sur la célèbre piste de course de l’Alabama dans leurs voitures personnelles.

Parrainé par la piste, la Garde nationale de l’Alabama, le Département américain de la santé et des services sociaux, la Fondation CDC et le Département de la santé publique de l’Alabama, l’événement a été annoncé plus tôt dans la semaine. Le communiqué indiquait que les participants prendraient deux tours de retard sur une voiture de vitesse à «vitesse d’autoroute».

La piste a ouvert en 1969 et est le plus long ovale de NASCAR.

Les choses ont commencé samedi matin, avec des fans impatients de tester la piste de 2,66 milles.