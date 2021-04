La Ford Mustang GT n ° 22 de Logano, qu’il conduit pour l’équipe Penske, voyageait à une vitesse à trois chiffres lors de la première étape de la série NASCAR Cup dimanche lorsque le contact accidentel du pilote rival Denny Hamlin – qui avait lui-même été shunté par Rick Stenhouse Jr – a envoyé sa voiture voler dans les airs.

Incroyablement, aucune des autres voitures sur le terrain ne s’est écrasée sur Logano et il a pu se retirer en toute sécurité de son véhicule, apparemment indemne.

« J’ai eu de la chance de ne pas avoir été touché pendant que j’étais dans les airs», déclara ensuite l’heureux Logano.

Joey Logano prend les airs et part pour un tour SAUVAGE à Talladega! pic.twitter.com/7E9vCyqCZD – RENARD: NASCAR (@NASCARONFOX) 25 avril 2021

Voici ce qui a envoyé Joey Logano à Talladega: pic.twitter.com/NP8zgz6dWB – RENARD: NASCAR (@NASCARONFOX) 25 avril 2021

« Je suppose que je ne sais pas exactement quoi penser. C’est un produit de cette race. D’une part, je suis tellement fier de conduire une voiture de la Coupe qui est sûre, et que je peux traverser un accident comme celui-là et sortir et en parler.

« Je suis fou d’être dans l’accident, et d’un autre côté, je suis heureux d’être en vie. Je me demande quand nous allons nous arrêter parce que c’est dangereux de faire ce que nous faisons.

« J’ai un arceau de sécurité dans la tête. Ce n’est pas OK. Je suis à un coup de la même situation que Ryan Newman vient de vivre. Je ne pense pas que ce soit acceptable. »

Logano faisait référence au fracas qui a impliqué Newman dans le dernier tour du Daytona 500 l’année dernière, lorsqu’il a été hospitalisé après que sa voiture s’est renversée et que la portière du conducteur a été percutée à pleine vitesse par une autre voiture.

Alors que le joueur de 30 ans a eu la chance de s’échapper de l’accident avec des bosses et des ecchymoses, ses commentaires suggèrent par la suite qu’il appelle NASCAR à instituer des changements de règles pour améliorer la sécurité de son domaine de conducteurs.

« Nous devons le réparer, « Logano a ajouté. » ‘Parce que quelqu’un a déjà été blessé et nous le faisons toujours. Donc ce n’est pas vraiment intelligent. «