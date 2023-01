talkSPORT Winter Oaks: Al Agaila retient ses rivaux pour prendre le long métrage de Lingfield Winter Million | Nouvelles de la course

Al Agaila a réussi un tour du chapeau en ombrageant une finition palpitante au talkSPORT Winter Oaks Fillies ‘Handicap à Lingfield.

La pouliche formée par Simon et Ed Crisford a franchi avec succès jusqu’à 10 stades lors du Winter Oaks Trial en décembre et a été expulsée du favori 10-11 pour décrocher le long métrage le samedi du week-end Winter Million de la piste.

Installé quatrième par James Doyle, le pilote vainqueur de la Classique n’était pas pressé de faire un geste significatif dans les premières étapes, puis a commencé à presser sa monture vers l’avant alors que le peloton de huit hommes approchait du virage à domicile.

Image:

Al Agaila est soulagé pour remporter le Winter Oaks Trial à Lingfield





Inclinée large, la fille de Lope De Vega s’est rapidement mise en position de frapper, mais alors que les coureurs se redressaient pour les phases finales, Al Agaila a été rejointe par Morgan Fairy, formée par William Haggas, et Makinmedoit de Harry Eustace – avec les trois pouliches bientôt verrouillées. dans une bataille titanesque jusqu’à la ligne.

Le trio a égalé les pas tout au long de la ligne droite de Lingfield, mais c’est Doyle qui a évoqué un supplément de sa monture à l’ombre du poteau pour décrocher le premier prix de 51 540 £.

S’exprimant après la course, le jockey Doyle a déclaré qu’une meilleure classe de course conviendrait à sa pouliche ainsi qu’un rythme plus rapide.

“Ils n’ont pas galopé du tout et c’était vraiment tactique”, a déclaré Doyle Sky Sport Racing. Comme vous l’avez vu, elle ne tape pas devant et j’ai attendu le temps que j’ai osé mais elle s’en est bien sortie.

“C’est une pouliche de classe et si elle avait été battue, il aurait suffit de regarder autour d’elle et elle a assez légèrement couru contre quelques-unes d’entre elles.

“Elle s’est vraiment arrêtée d’un bout de chemin, donc tout le mérite lui revient. Plus le rythme est vrai et plus vous pouvez attendre longtemps, produit en retard la verra mieux.”