talkSPORT Royal Ascot 2023 Jour 3: Conseils et sélections de courses de chevaux pour jeudi, y compris la Gold Cup

talkSPORT vous propose des conseils sur les courses de chevaux pour la réunion du jour à Royal Ascot 2023 !

talkSPORT a parcouru les cartes de course, le formulaire, le déroulement et bien plus encore pour vous aider à guider votre paris hippiques choix sur le summum de la course à plat.

2 talkSPORT vous apporte les meilleurs conseils de l’action de course de chevaux de la journée ! Crédit : GETTY

Pronostics Royal Ascot 2023

14h30 : Statut Élite 7/4 (NAP)

Karl Burke cherche à ajouter à son palmarès impressionnant l’entraînement de son enfant de deux ans avec ce qui pourrait être son meilleur, le statut d’élite.

Ce poulain de deux ans par Havana Gray est une perspective excitante, ayant remporté ses deux courses de façon impressionnante.

Passer à une course cotée en mai aurait dû être un concours plus difficile, mais au lieu de cela, il est rentré très facilement une fois en tête, dans les National Stakes à Sandown.

3h40 : Al Asifah 4/5

Ce ne serait pas tout à fait Royal Ascot sans un grand gagnant parmi les chevaux appartenant à Shadwell Estate montés par Jim Crowley.

La fillette de trois ans formée par John & Thady Gosden semble prête à s’appuyer sur son record invaincu – battant l’impératrice Wu de plus de six longueurs, justifiant une fois de plus son prix.

Les fils et les filles de Frankel ont tendance à bien se débrouiller à Ascot, en particulier sur cette montée en distance à 1m4f.

4.20: Coltrane 7/2

2 David Probert sur Coltrane (R) bat Hollie Doyle sur Trueshan (L) pour remporter les Coral Doncaster Cup Stakes du groupe 2 à l’hippodrome de Doncaster le 11 septembre 2022 Crédit : GETTY

Oisin Murphy prend la monture sur Coltrane et pourrait être sa plus grande victoire de toutes, la Gold Cup étant le prix ultime à Ascot.

Coltrane a été un excellent prix la dernière fois, qui est également venu à Ascot, un parcours sur lequel il prospère, remportant sans faute Wise Eagle lors de sa première course à l’âge de six ans.

Coltrane n’avait qu’une tête de retard sur Trueshan lors de la Coupe longue distance en octobre également à Ascot, bien qu’il ait été légèrement gêné au début.

Il semble que Coltrane ait trouvé un autre niveau à cet âge et soit celui à battre en termes de forme récente et de record de parcours.

5.35: Drumroll 6/1 dans chaque sens & Bold Act exacta

Drumroll est un tir 6/1 de Deep Impact et semble impressionnant pour l’équipe en forme Aidan O’Brien et Ryan Moore.

Drumroll a un record de 121 à ce jour – le seul cheval devant lui ? Paddington.

Qui a ensuite remporté les 2000 Guinées irlandaises par deux longueurs, puis les St James’s Palace Stakes par près de quatre contre Chaldean à Royal Ascot le premier jour.

Cette forme est incroyablement boostée et ne peut donc pas être exclue.

Un excellent prix dans chaque sens est Bold Act, qui était à la deuxième place de Bertinelli à Newbury la dernière fois lorsqu’il portait le poids le plus élevé.

C’était une excellente première manche depuis qu’il a été castré et il pourrait vraiment être l’un à surveiller pour une amélioration dans la seconde.

Si vous recherchez une sélection trifecta, Caernarfon pourrait être celle qui soutiendra en tant que meilleure du peloton une pouliche qui s’est classée troisième derrière Soul Sister in the Oaks.

6.10 : Biggles 12/1 et Great Max 40/1 dans chaque sens

La dernière course de la troisième journée est les Buckingham Palace Stakes pour un énorme peloton de 29 affrontant le 7f.

Il est facile de choisir un couple qui devrait bien se passer et celui qui termine dans les premières places paiera bien.

C’est de toute façon l’objectif principal, au moins obtenir une place dans une autre loterie imprévisible d’une course.

La première, Biggles monté par Ryan Moore pour la première fois, qui est entraîné par Ralph Beckett qui est exceptionnellement constant dans ce genre de handicaps, terminant toujours dans les trois premiers.

Une autre chance dans chaque sens vient de Great Max qui a été porté à 1m et 1m1f mais qui, en plus d’être castré en octobre, n’a pas suscité plus de succès.

Mais revenons à une marque pratique, la même lorsqu’elle a terminé cinquième dans une course listée difficile à Chester, alors que cela devrait être plus facile sur une piste moins pointue et pour la troisième course depuis le passage à Alice Haynes.

Toutes les cotes sont correctes au moment de la rédaction

