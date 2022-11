Talkspace fait état de pertes croissantes, nomme un nouveau PDG et augmente les revenus de la santé numérique

Espace de discussion a annoncé une perte nette croissante au troisième trimestre alors que la société de téléthérapie continue de passer à un modèle interentreprises à partir d’un produit destiné aux consommateurs.

Il a enregistré une perte nette de 18 millions de dollars contre une perte de 2 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente, qu’il attribue à une baisse des dépenses de marketing. Talkspace a enregistré des revenus de 29 millions de dollars, soit une augmentation de 11 % par rapport à 2021. La société a également noté une augmentation de 117 % de ses revenus B2B, tandis que ses revenus B2C ont chuté de 33 %.

“Notre performance au troisième trimestre a été caractérisée par une accélération significative de la croissance des revenus interentreprises, stimulée par une pénétration plus élevée de nos services en réseau et de nouveaux gains de clients d’entreprise, compensée par une baisse anticipée des revenus interentreprises alors que nous continuer à optimiser les dépenses de marketing auprès des consommateurs », a déclaré la directrice financière Jennifer Fulk dans un communiqué. “Nous travaillons avec un accent renouvelé sur la réduction de notre base de coûts et l’extraction d’efficacités opérationnelles, tout en continuant à nous concentrer sur notre franchise B2B et en investissant dans des initiatives de croissance convaincantes et rentables.”

Talkspace a également annoncé qu’il avait nommé le Dr Jon R. Cohen au poste de nouveau PDG de la société de santé mentale virtuelle. Cohen siège au conseil d’administration de Talkspace depuis septembre et a précédemment travaillé au laboratoire commercial BioReference Laboratories en tant que président exécutif et PDG.

Les cofondateurs de l’entreprise Oren et Roni Frank ont démissionné de leurs fonctions il y a à peu près un an. Oren Frank était auparavant PDG, tandis que Roni Frank occupait le poste de chef des services cliniques.

Entreprise de soins virtuels Amwell a enregistré un chiffre d’affaires de 69,2 millions de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 11 % par rapport à la période de l’année précédente.

Il a enregistré une perte nette de 70,6 millions de dollars, assez stable par rapport au deuxième trimestre de cette année où il avait enregistré une perte de 69,7 millions de dollars. Suis bien a rapporté 50,9 millions de dollars perte nette au troisième trimestre de l’an dernier.

En août, Amwell a annoncé qu’il alimenterait Le service de soins primaires virtuels de CVS Health.

“Le troisième trimestre a été un autre trimestre important pour notre société, et nous nous en sortons bien pendant une période de transition”, a déclaré le Dr Ido Schoenberg, président et co-PDG d’Amwell, dans un communiqué. « Les commentaires sont excellents sur Converge, notre plateforme d’activation de la prestation de soins numériques. Nous avons fait de grands progrès avec les migrations de clients ce trimestre et nous sommes honorés qu’un si grand nombre, y compris de grands clients stratégiques, fassent confiance à Amwell en tant que partenaire technologique pour les années à venir.

Entreprise de soins virtuels directement au consommateur Hims & Hers a enregistré un chiffre d’affaires de 144,8 millions de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 95 % par rapport aux 74,2 millions de dollars du trimestre de l’année précédente.

La perte nette s’est établie à 18,8 millions de dollars, contre une perte de 15,9 millions de dollars au T3 2021. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) a été une perte de 6,1 millions de dollars pour le T3 2022, contre une perte de 9,8 millions de dollars en 2021.

“Alors que nous continuons à nous développer, nous constatons un effet de levier important sur l’ensemble de nos opérations, ce qui se traduit par une amélioration de nos perspectives pour l’année entière, ce qui marque un nouveau chapitre pour nous alors que nous passons à la rentabilité de l’EBITDA ajusté prévue à partir du quatrième trimestre”, a déclaré Hims & Hers. Le PDG et cofondateur Andrew Dudum a déclaré dans un communiqué.

“Compte tenu de la force sous-jacente de notre modèle et de la dynamique continue de l’entreprise, nous sommes confiants dans notre capacité à opérer de manière rentable à l’avenir tout en continuant à investir pour la croissance.”

Entreprise de dispositifs médicaux basée au Massachusetts Insulet a enregistré une perte nette de 5,2 millions de dollars au troisième trimestre, contre un bénéfice net de 12,6 millions de dollars l’année précédente. Mais la société a dépassé ses attentes en matière de revenus avec 326,1 millions de dollars, soit une augmentation de 23,7 % en monnaie constante par rapport aux 275,6 millions de dollars de l’année dernière.

Le bénéfice d’exploitation total s’est élevé à 2,9 millions de dollars, contre 33,7 millions de dollars au troisième trimestre 2021. L’offre d’Omnipod, son système d’administration d’insuline portable et étanche, a généré un chiffre d’affaires total de 326,1 millions de dollars, soit une augmentation de 25,3 % en monnaie constante, les revenus d’Omnipod aux États-Unis ayant augmenté de 42,4 % et les revenus d’Omnipod internationaux ayant diminué de 5,5 % par rapport à 2021.

L’entreprise a lancé son Omnipod 5 Automated Insulin Delivery System sur l’ensemble du marché américain début août après avoir reçu l’autorisation 510(k) de la FDA en janvier. Insulet prévoit de soumettre son pod basal uniquement pour les personnes atteintes de diabète de type 2 à la FDA pour une autorisation 510 (k). L’entreprise compte actuellement 11 FDA 510(k) dégagements.

Réseau papillonfabricant d’un échographe portable connecté à un smartphone, a enregistré un chiffre d’affaires de 19,6 millions de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 34,2 % par rapport aux 14,6 millions de dollars du troisième trimestre 2021.

La société de technologie de santé numérique basée au Massachusetts a enregistré une perte nette de 54,7 millions de dollars, contre une perte de 13,6 millions de dollars au troisième trimestre 2021. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s’est soldé par une perte de 32,9 millions de dollars.

Papillon les charges d’exploitation totales pour le T3 2022 se sont élevées à 57 millions de dollars, contre 51,9 millions de dollars au T3 2021, soit une augmentation de 9,9 %. La société a déclaré que l’augmentation était principalement due à des charges salariales plus élevées et à des investissements supplémentaires dans sa R&D et son infrastructure commerciale par rapport au troisième trimestre de 2022.

Dans un communiqué, la société a noté qu’il “ta bien géré nos dépenses et effectué une réduction d’effectifs planifiée au cours du trimestre, éclairée par une meilleure compréhension de nos priorités d’investissement stratégiques, ce qui a entraîné une baisse des dépenses d’exploitation et une piste de trésorerie prolongée.”