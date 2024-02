Talking Points Memo contient des détails sur la guerre juridique menée pour maintenir le 6 janvier pendant plusieurs jours

Mémo des points de discussion a eu accès à une mine de documents expliquant comment Kenneth Chesebro et d’autres avocats de Trump prévoyait d’empêcher la certification des élections de 2020 pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que la Cour suprême soit obligée d’intervenir pour régler le problème. En tant qu’abonné à TPM, j’ai reçu un e-mail de Josh Kovensky m’en parlant et ce qu’ils envisagent de faire avec ces informations. Voici le texte de l’e-mail :

Que se serait-il passé si le 6 janvier ne s’était jamais terminé ? C’est ce qu’envisageaient Ken Chesebro et d’autres avocats de Trump : des semaines de chaos et un Congrès bloqué dans une impasse, incapable de certifier l’élection. Cela faisait partie d’une stratégie visant à exercer une pression maximale sur la Cour suprême ou sur quiconque pourrait intervenir et déclarer que Donald Trump avait gagné. Les événements de décembre 2020 et janvier 2021 comprennent seule véritable tentative de coup d’État dans l’histoire américaine – et le TPM a obtenu une mine de documents qui apportent de nouveaux détails saisissants à ce sujet. Aujourd’hui, nous avons publié un histoire – le premier d’une série de trois parties basées sur ces documents – qui révèle que les avocats de Trump théorisent sur la façon dont un 6 janvier sans fin pourrait être organisé et à quoi cela pourrait ressembler. Ils envisagent des audiences au Congrès sur les allégations de fraude électorale sans fin et mythiques qui ont abondé après le refus de Trump de concéder l’élection de 2020 et, surtout, des appels à la Cour suprême pour qu’elle fasse en 2020 ce qu’elle a fait en 2000 : intervenir et résoudre le décompte. en faveur du GOP. Chesebro semble avoir tweeté en direct ses projets en cours de route, via un compte que j’ai découvert appelé « Badger Pundit ». Il a une silhouette bizarre : un étranger bien accrédité, prêt à endosser le personnage d’un influent avocat de la Maison Blanche au moment précis où la campagne Trump cherche désespérément un moyen apparemment légitime de retarder l’inévitable : reconnaître qu’elle a perdu le pouvoir. élection. Nous vous présenterons d’autres histoires tirées d’une multitude d’e-mails, de SMS et de notes juridiques au cours des prochains jours, vous offrant une vue détaillée et intérieure d’une tentative de coup d’État qui n’a été que partiellement réalisée – une tentative qui n’aurait pas eu lieu via la violence de rue. , mais plutôt par des arguments juridiques exotiques visant à déformer des parties de la structure constitutionnelle qui étaient restées intactes depuis plus d’un siècle.

Ça commence comme ça :

Les efforts déployés par Donald Trump pendant des mois pour annuler sa défaite aux élections de 2020 ont culminé en un seul jour, désormais tristement célèbre : le 6 janvier. Mais il y avait un autre scénario imaginé par les avocats de Trump – un scénario qui aurait prolongé les heures d’indécision causées par les efforts de la campagne Trump et étiré le processus pendant des semaines, jusqu’au 20 janvier 2021, date limite fixée par la Constitution pour le transfert de pouvoir. Si leur stratagème réussissait, espéraient ces avocats, Joe Biden ne prendrait jamais ses fonctions. Les détails de ce projet sont révélés ici pour la première fois. Ils sont tirés d’une mine de documents fournis aux procureurs du Michigan par l’avocat de Trump, Kenneth Chesebro, y compris des milliers de pages de courriels échangés entre les avocats de Trump, certains contenant des informations qui n’ont jamais été publiées auparavant. Le plan aurait vu la campagne Trump pousser les législateurs républicains à empêcher le Congrès de certifier la victoire de Joe Biden non seulement le 6 janvier, mais pendant les jours suivants. Les législateurs républicains auraient feint la confusion quant aux listes électorales concurrentes, paralysant le Congrès alors que la campagne Trump exerçait une pression croissante sur la Cour suprême pour qu’elle intervienne et résolve l’élection en leur faveur.

…Chesebro, un avocat d’appel, a fourni un cadre juridique dans lequel, selon lui, Trump pourrait encore gagner – ou du moins provoquer suffisamment de confusion et de chaos pour que la Cour suprême conservatrice soit obligée d’intervenir dans le choix du président. Son plan prévoyait plusieurs stratagèmes qui sont désormais devenus des éléments constitutifs familiers de la partie légale de la tentative de coup d’État et la base d’accusations criminelles à travers le pays : créer des listes de faux électeurs, faire en sorte que Mike Pence refuse de compter les votes électoraux de Biden le 6 janvier. , et finalement renvoyer toute l’affaire devant la Haute Cour. Le TPM a obtenu une mine de documents après que Ken Chesebro ait fourni des courriels, des textes et des mémos de sa campagne Trump aux procureurs du Michigan au sein du bureau du procureur général Dana Nessel (D), qui enquêtait sur le stratagème des faux électeurs. Plusieurs avocats de la défense de faux électeurs déjà inculpés ont déclaré au TPM qu’ils avaient reçu les documents dans le cadre du processus d’enquête préalable dans cette affaire. Après que les procureurs du Michigan aient envoyé les documents, CNN et le Detroit News ont rendu compte de son Rencontre avec Trump dans le Bureau Ovale et Le faux schéma électoral en utilisant les enregistrements du même trésor obtenus par TPM…

Je ne sais pas quelle quantité de ce qui précède vous pourrez voir sans abonnement ; mes excuses si vous rencontrez un paywall. C’est une histoire qui demande de l’attention. Il sera intéressant de voir si le reste des médias reprendra le sujet TPMle travail. À première vue, la plupart des gens n’ont aucune idée à quel point les gens de Trump étaient déterminés à attaquer les fondements juridiques de nos élections présidentielles et à les manipuler pour maintenir Trump à la Maison Blanche et renverser les élections. Plus loin, TPM note qu’il ne s’agit encore que d’un aperçu partiel : un certain nombre de messages ont été automatiquement supprimés et d’autres personnes impliquées dont les messages n’ont pas été divulgués.

Appeler cela un « coup d’État légal » n’exagère pas ce qu’ils tentaient. Il s’agissait d’une insurrection non pas par des foules envahissant le Capitole, mais par un assaut juridique déterminé, incluant des conspirateurs au Congrès, pour provoquer une intervention d’une Cour suprême activiste. Est-il surprenant qu’ils comptent sur un tribunal conservateur composé de trois membres nommés par Trump et d’un dont l’épouse a été fortement impliquée dans les efforts visant à renverser les élections ? (Comme je l’ai évoqué hier dans ce postil y a des gens en dehors de Trump qui pourraient et devraient être soumis aux sanctions du 14e amendement.)

Bien qu’il semble que bon nombre des hypothèses juridiques et politiques sur lesquelles ils travaillaient puissent être qualifiées d’illusoires, il est clair que le refus de Mike Pence de suivre leurs projets a peut-être été encore plus critique que nous le pensions. Cela explique certainement pourquoi Trump était prêt à laisser la foule pendre Pence, en supposant qu’il comprenne à quel point ils comptaient sur Pence pour saboter la confirmation des votes.

Ce résumé de le coup d’Etat légal met cet effort de Chesebro en perspective :

Fin 2022, TPM vous a apporté Les textes de Meadows: un aperçu définitif et complet de la façon dont le chef de cabinet de la Maison Blanche a coordonné le plan visant à renverser les élections de 2020. Aujourd’hui, avec les documents de Chesebro, nous avons un aperçu de la manière dont l’un des principaux architectes juridiques du coup d’État a défendu ses idées – qui ont connu bien plus de succès que quiconque aurait pu le prédire et ont inclus des discussions sur des possibilités théoriques non réalisées qui étaient bien plus radical que nous imaginions. C’est l’anatomie d’un coup d’État juridique, mais aussi autre chose : une tentative de déformer la loi afin de déclencher une crise constitutionnelle.

MISE À JOUR:

Le prochain volet de cette série a été publié :

Comment les théories les plus radicales de Chesebro sont entrées dans la planification de la campagne Trump pour Pence et le 6 janvier

Certaines des théories juridiques les plus radicales qui ont animé la tentative de coup d’État de Donald Trump en 2020 ont filtré d’un avocat autrefois obscur du Wisconsin. Ken Chesebro, avocat en appel et ancien acolyte du professeur de droit de Harvard Larry Tribe, s’est retrouvé comme un homme d’idées lors de la dernière et la plus désespérée prise de pouvoir de la campagne Trump fin 2020 et début 2021, une mine de documents obtenu par les émissions TPM. Il a été l’architecte du plan des faux électeurs et, comme le révèlent les courriels, les textes et les mémos, a joué un rôle essentiel dans le développement de l’idée selon laquelle Mike Pence avait le pouvoir de boucher le Congrès le 6 janvier. Cela, selon Chesebro, déclencherait un réaction en chaîne qui pourrait d’une manière ou d’une autre conduire à la réinvestiture de Trump le 20 janvier. Cet article montre comment certaines des idées les plus radicales désormais associées au 6 janvier se sont infiltrées dans la campagne Trump par l’intermédiaire de trois personnes identifiées comme co-conspirateurs non inculpés répertoriées dans l’acte d’accusation de Jack Smith du 6 janvier. Il s’agit de Chesebro, du professeur de droit John Eastman, et d’un troisième personnage : Boris Epshteyn, un substitut de longue date de Trump, avocat et consultant politique qui aurait a envoyé des e-mails correspondant à ceux envoyés par un personnage décrit comme co-conspirateur 6 dans l’acte d’accusation de Smith.

Cet épisode aborde la division du travail entre les trois, certains allers-retours, et où ils allaient avec leurs idées. “Il s’agit d’une tranche de preuves dans une tentative de coup d’État beaucoup plus vaste – elle a duré des mois et a impliqué des centaines de personnes – et a été fournie alors que Chesebro cherchait à éviter des poursuites dans le Michigan. »

Ils étaient sérieux et y consacraient beaucoup de ressources.

