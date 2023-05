Talking Horses: le Jockey Club demande une injonction de Derby pour bloquer Animal Rising

JLe Jockey Club, qui exploite l’hippodrome d’Epsom, a demandé une injonction pour empêcher le groupe de protestation Animal Rising de se livrer à des « actes destinés à perturber le Derby Festival » lorsque la piste organise à la fois les Oaks et le Derby les 2 et 3 juin.

Des militants d’Animal Rising ont tenté d’empêcher le Grand National d’Aintree de se dérouler le mois dernier, et le départ de la course a été retardé de 15 minutes. Plus de 100 militants ont été arrêtés avant et après la course. Jusqu’à 100 000 spectateurs sont attendus à Epsom le mois prochain, dont des dizaines de milliers qui regarder gratuitement de l’enceinte « Hill » au milieu de la piste.

Le Jockey Club a déclaré lundi qu’il avait été contraint d’aller en justice parce qu’Animal Rising avait indiqué « explicitement » qu’il avait l’intention d’organiser une manifestation « perturbatrice » sur le parcours. L’injonction « interdirait aux individus d’entrer sur l’hippodrome et de commettre d’autres actes avec l’intention et/ou l’effet de perturber les courses ». Si l’injonction est accordée lors d’une audience devant le tribunal de grande instance vendredi, les personnes agissant en infraction « pourraient faire l’objet d’une procédure pour outrage au tribunal, pouvant entraîner une amende et/ou une peine d’emprisonnement ».

Nevin Truesdale, directeur général du Jockey Club, a déclaré lundi: «Nous respectons le droit de chacun à manifester de manière pacifique et légale et dans cet esprit, nous avons offert à Animal Rising un espace à cet effet directement à l’extérieur de l’hippodrome pendant le Derby Festival. Cependant, Animal Rising a clairement indiqué qu’il avait l’intention de violer la sécurité et d’accéder à la piste elle-même dans le but d’empêcher les courses d’avoir lieu et il est de notre devoir et de notre obligation de faire tout ce que nous pouvons pour protéger la sécurité de tous.

Nathan McGovern, porte-parole d’Animal Rising, a déclaré lundi que le groupe ne serait pas dissuadé par la menace d’une action en justice. « Ce n’est pas tout à fait inattendu », a déclaré McGovern. « Les injonctions sont un côté très sombre de la législation britannique qui permet aux entreprises d’acheter leurs propres lois. Nous ne nous laisserons pas décourager. L’existence d’une injonction augmenterait les risques pour les personnes qui agissent, mais les questions dont nous parlons sont beaucoup trop importantes pour être laissées de côté.

Dettori se met au courant de l’arrestation avant les adieux de Derby

« Il y a beaucoup de durées », a déclaré Frankie Dettori à Epsom lundi matin, peu de temps après avoir donné à Arrest, son dernier tour de Derby, un tour autour de Tattenham Corner avant la Classique samedi semaine. « Je suis allé à Rome hier pour mon dernier Derby là-bas. J’ai vu le vice-premier ministre et il m’a donné une plaque pour me féliciter de ma carrière, maintenant c’est mon dernier Derby et avec une chance en direct, tout va bien.

Dettori espère bien plus qu’une plaque lorsqu’il montera à bord d’Arrest vers 13h15 le 3 juin, car le gagnant du Chester Vase est l’un des près d’une douzaine de chevaux actuellement proposés à 20-1 ou moins pour ce qui promet d’être un des Derbys les plus ouverts de ces dernières années. Et comme le jockey avait émis quelques doutes après la victoire d’Arrest à Chester quant à sa capacité à agir sur la piste, notamment en cas de terrain rapide, il était rassurant de le voir glisser autour de Tattenham Corner sans arrière-pensée.

Frankie Dettori à Epsom lundi. Photographie: Adam Davy / PA

Le véritable test, bien sûr, viendra quand il devra le refaire au rythme de la course, mais Arrest était suffisamment bien équilibré pour tirer six longueurs et demie du deuxième sur le Roodee et va également à Epsom comme l’un des rares prétendants à la Classique avec une victoire dans le livre lors du voyage classique complet d’un mile et demi.

Le trésor national de Baffert remporte Preakness comme un autre jour de mars de la mort En savoir plus

« La partie la plus cruciale est Tattenham Corner, où les chevaux peuvent vraiment gagner ou perdre la course, et il s’y est bien passé », a déclaré Dettori. « Dans la ligne droite, il lui a fallu un mètre pour s’organiser, mais c’est un gros cheval. Puis il est allé très droit, et j’étais très content de lui. Il grandit et devient plus fort et Chester lui a fait le plus grand bien. Il [fast ground] est un problème, mais Andrew [Cooper, the clerk of the course] fait toujours un excellent travail. Je n’ai pas roulé très vite [ground] Derby depuis longtemps, ça a toujours été bon ou bon à doux, alors croisons les doigts, que la pluie continue.

La monture de Dettori dans le Derby Italiano est partie en tant que favori 2,1-1 (et n’a terminé que quatrième), et il est susceptible d’être à bord d’encore plus de leaders du marché que d’habitude au cours des prochains mois, alors qu’il effectue ses derniers trajets dans une longue série de grandes courses.

L’arrestation pourrait facilement être une autre si les parieurs se placent derrière Dettori samedi la semaine, bien que le poulain de John Gosden ne soit actuellement que le troisième choix dans les paris ante-post à 13-2, derrière Military Order (7-2) et Auguste Rodin (9 -2). Passenger, troisième à domicile dans les Dante Stakes à York la semaine dernière après une course difficile, a une chance de 7-1, tandis que The Foxes, le vainqueur de Dante, est 10-1 et c’est 12-1 bar.

« Cela ressemble à un Derby grand ouvert », a déclaré Dettori. « Je n’ai vu aucun cheval vraiment dominer dans aucune épreuve, ils ont tous gagné mais personne n’a gagné par cinq longueurs, donc ça a l’air vraiment ouvert et compétitif. Chaque semaine, ils s’améliorent, et à ce stade il nous reste encore deux semaines et je soupçonne qu’après ce galop il va continuer un peu. Nous avons toujours pensé un peu à lui l’année dernière, mais il était tout en charpente et sans muscle. Parfois, les chevaux de deux à trois ne se développent pas, mais lui oui.

Dettori sera à bord de Gosden’s Soul Sister, l’impressionnante gagnante des Musidora Stakes de la semaine dernière, dans les Oaks le 2 juin – « elle m’a pris par surprise, elle a accéléré deux fois, elle a voyagé et elle a réussi un bon temps », a déclaré Dettori à propos de son essai succès – tandis que Running Lion, la gagnante des Pretty Polly Stakes, représentera également le chantier dans la Classique des pouliches.

Running Lion retourne aux écuries d’Epsom lundi. Photographie: Adam Davy / PA

Running Lion était un deuxième galopeur de haut niveau à Epsom lundi, sous sa cavalière de grande course, Oisin Murphy. La pouliche est une fille de Roaring Lion, qui n’a pas réussi à rentrer chez elle après avoir été battue de deux longueurs dans le Derby en 2018, toujours avec Murphy en selle.

« Nous étions ravis d’elle à Newmarket et elle s’est bien sortie de la course », a déclaré Murphy. « L’idée était un travail sensé et de la laisser descendre la colline depuis les six et autour de Tattenham Corner, puis une fois que je l’ai organisée, je l’ai laissée avancer dans la ligne droite. »

Murphy sera à bord de The Foxes in the Derby, alors que, comme Running Lion, sa monture passera à un mile et demi pour la première fois. « Je ne sais pas si elle va rester, personne ne le fait », a déclaré Murphy. « Elle pourrait bien trouver les deux derniers stades trop loin, mais ce serait une bonne façon de le savoir dans les Oaks, si j’étais toujours sur la bride à l’approche des trois, comme j’étais sur son père. »