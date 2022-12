Talking Horses: A Plus Tard cherche à rebondir à Savills Chase

JTrois des quatre derniers vainqueurs de la Savills Chase sont de retour pour une autre fissure lors de la première étape de la réunion de Noël de Leopardstown mercredi, y compris A Plus Tard, le très impressionnant vainqueur de la Cheltenham Gold Cup de la saison dernière, et Galvin, qui l’a touché par un tête courte lors de la course de l’an dernier.

Aucun des deux chevaux n’arrive sur le dos d’une victoire, et les supporters d’A Plus Tard en particulier espèrent le voir rebondir après une course désespérément médiocre derrière Protektorat lors du Betfair Chase de novembre.

Bravemansgame offre à Paul Nicholls une remarquable 13e victoire de King George Lire la suite

Rachael Blackmore a tiré A Plus Tard à mi-chemin de la ligne droite à Haydock Park alors qu’il était déjà à la traîne et bien que Henry de Bromhead, son entraîneur, doive être convaincu que l’enfant de huit ans a surmonté tout ce qui l’a indisposé, il y a encore un craignent que l’expérience ne laisse une marque.

Cela sème certainement suffisamment de doutes pour regarder au-delà de A Plus Tard mercredi et avec Galvin susceptible d’avoir besoin d’un test plus sévère et Conflated sans doute un peu chanceux de remporter l’Irish Gold Cup sur piste et voyage en février, leur compagnon stable, Route de la fureur (2.20), est une alternative intéressante dans chaque sens à environ 16-1.

Le garçon de huit ans de Gordon Elliott a décroché une poursuite novice de première année sur le parcours et la distance lors de cette réunion il y a 12 mois, a terminé devant le vainqueur de King George de lundi, Bravemansgame, à Aintree en avril, a des possibilités d’amélioration dans sa deuxième saison sur clôtures et a fait un retour satisfaisant, après un voyage inadéquat, à Down Royal en novembre.

Guide rapide Les conseils de Greg Wood pour mercredi Montrer Pont Catterick 11.53 Tracé

12.28 Chasser une fortune

1.03 Je vais être

1.38 Mybourg

2.13 Quai d’Arthur

2.48 Plis creux

3.25 L’héritage Billams Leicester 12.10 Jardinier

12.45 Fête inattendue

1.20 Ambassadeur

1.55 Ben Buie

2.35 Martinhal (sieste)

3.10 Notre Jet (nb)

3.40 Sindabelle Newcastle 3.20 Rêver plus fort

3.55 Suisse parfait

4.25 Salle centrale

4.55 Foudre striée

5.25 Clipsham La Habana

5.55 Sioux du Dakota du Sud

5.55 Sioux du Dakota du Sud

6.25 Encore un rêve

Leopardstown 1.10 : Un immense champ avec un nombre illimité de prétendants plausibles, mais la réclamation de 7 livres de Rob James pourrait faire pencher la balance vers Eric Bloodaxe, qui devrait aussi pouvoir se déplacer vers le chef des affaires.

Leopardstown 1.45 : Le double vainqueur du Stayers’ Hurdle, Porteur de plancher, a terminé 10 longueurs derrière Bob Olinger et une douzaine derrière Home By The Lee, le vainqueur, à son retour à Navan en novembre mais il donnait au moins 4 lb à la plupart du peloton et a généralement besoin d’une course pour retrouver sa meilleure forme. Il devrait se déshabiller beaucoup plus pour cette affectation de première année et mérite certainement un intérêt à environ 7-4 pour défier tous les challengers du front.

Leicester 2.35 : Playful Saint est un favori évident après une deuxième dernière fois proche, mais n’est pas une tache de handicap et Martinhal pourrait valoir la peine d’être tenté avec des cotes à deux chiffres. Il n’a pas vu de piste depuis décembre dernier mais a dégringolé les poids et s’est imposé pour la première fois après une opération éolienne en janvier 2021.

Leopardstown 2.55 : Plusieurs recrues intéressantes aux plus gros obstacles dans cette course-poursuite des débutants, qui a été remportée par Galopin Des Champs, le favori de la Gold Cup, la saison dernière. Willie Mullins, son entraîneur, champs Je Suis Maxime cette fois-ci et cela semble être une excellente occasion pour lui de sortir du lot par-dessus les clôtures.

Leicester 3.10 : Notre Jet a fait un départ très satisfaisant sur les clôtures lorsqu’il était deuxième à Southwell en novembre et devrait trouver l’amélioration nécessaire pour l’emporter ici sur une marque supérieure de 2 livres.